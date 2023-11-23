Ринго Старр опроверг, что голос Джона Леннона был сгенерирован ИИ для песни «Now and then»

Барабанщик The Beatles Ринго Старр опроверг, что в недавно выпущенной «последней песне» группы «Now and Then» использовался искусственный интеллект для воссоздания голоса Джона Леннона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По словам Старра, люди неправильно поняли, как именно ИИ использовался в процессе создания трека. «Ходили ужасные сплетни о том, что это не Джон, что это ИИ… Пол и я никогда бы так не поступили. Это прекрасная песня и хороший способ наконец закрыть эту дверь», — сказал музыкант.
2 ноября на официальном ютуб-канале The Beatles появилась «последняя песня» квартета — сингл «Now and then», который Джон Леннон придумал за два года перед смертью. Демо песни записано Ленноном в 1978 году у него дома в Нью-Йорке. Долгое время голос не удавалось отделить от звука фортепиано.
Все изменилось после того, как музыканты стали работать с режиссером Питером Джексоном над документальным фильмом The Beatles: Get Back в 2021 году. В процессе производства им была разработана новая технология, основанная на машинном обучении — ветви искусственного интеллекта, которая позволила команде отделить голос Леннона от фортепиано.