Ринго Старр опроверг, что голос Джона Леннона был сгенерирован ИИ для песни «Now and then»

По словам Старра, люди неправильно поняли, как именно ИИ использовался в процессе создания трека. «Ходили ужасные сплетни о том, что это не Джон, что это ИИ… Пол и я никогда бы так не поступили. Это прекрасная песня и хороший способ наконец закрыть эту дверь», — сказал музыкант.