Вышла «последняя песня» The Beatles

Маккартни сказал, что удалось получить «кристально чистый голос Джона». «Это довольно эмоционально. И мы все на ней играем, это настоящая запись The Beatles. В 2023 году я все еще работаю над музыкой The Beatles и собираюсь выпустить новую песню, которую публика еще не слышала, я думаю, это захватывающе», — отметил он.