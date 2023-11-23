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«Дворец» Полански вышел в РФ в сокращенном виде. Из него вырезали обращение Владимира Путина

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:57

Новый фильм Романа Полански «Дворец» вышел в российский прокат в урезанном виде. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на журналистов, смотревших картину на мировой премьере в Венеции.

По их словам, из фильма пропало несколько фрагментов, включая новогоднее обращение Владимира Путина (ранее оно исчезло и из дублированного трейлера «Дворца»), эпизод с женой посла, упавшей лицом в тарелку с черной икрой и другие сцена, иронизирующие над русскими.

Компания «Про:взгляд» подтвердила БК, что хронометраж фильма в российском прокате уменьшен на 2 минуты. Что именно было вырезано, там не уточнили.

Премьера «Дворца» состоялась вне конкурса Венецианского фестиваля, в российский прокат он вышел сегодня, 23 ноября. Действие ленты развивается в канун Нового, 1999 года в роскошном швейцарском отеле. По сюжету собравшихся миллионеров и работников ожидает самая странная ночь в мире.

В фильме снялись Мики Рурк («Неудержимые»), Фанни Ардан («Прекрасная эпоха»), Оливер Мазуччи («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), а также российские актеры Александр Петров («Непослушная») и Антон Пампушный («Балканский рубеж»).

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Владимир ПутинРоман ПоланскиФанни АрданОливер МазуччиАлександр ПетровАнтон Пампушный
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