«Дворец» Полански вышел в РФ в сокращенном виде. Из него вырезали обращение Владимира Путина

По их словам, из фильма пропало несколько фрагментов, включая новогоднее обращение Владимира Путина (ранее оно исчезло и из дублированного трейлера «Дворца»), эпизод с женой посла, упавшей лицом в тарелку с черной икрой и другие сцена, иронизирующие над русскими.