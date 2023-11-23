Reuters: OpenAI предупредила совет директоров о прорыве в области ИИ перед увольнением Альтмана

По мнению исследователей, математика — это рубеж развития ИИ. В настоящее время ИИ хорошо умеет писать и переводить, угадывая следующее слово, и ответы на один и тот же вопрос могут сильно различаться. Но способность решать математические задачи, где есть только один правильный ответ, подразумевает, что у ИИ появятся более широкие способности к рассуждению, напоминающие человеческий интеллект.