Уставшая сова и выдра-балерина: стали известны победители конкурса смешных фото животных

В категории «Существа под водой» выиграл Оттер Квек из Сингапура с фотографией выдры-балерины. «Я показал эту фотографию преподавателю балета, и она сказала, что у выдры хорошо получается, но ей просто нужно немного втянуть животик», — говорится в описании его работы.