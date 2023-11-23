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Уставшая сова и выдра-балерина: стали известны победители конкурса смешных фото животных

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:05

Comedy Wildlife Photography Awards объявила победителей конкурса смешных фото животных 2023 года. Абсолютным победителем стал Джейсон Мур из Австралии со снимком под названием «Воздушная гитара Ру», на котором изображен кенгуру-гитарист.

«Этот потрясающий снимок также победил в категории „Наземные существа“. Помимо того, что снимок Джейсона является прекрасным, в нем воплощено все то, что представляет собой Comedy Wildlfe, он пользовался большой популярностью», — говорится на сайте премии.

© Фото: Jason Moore/Comedy Wildlife 2023

Премию в категории Spectrum Photo Creatures in the Air получил Витторио Риччи из Италии со снимком «Неожиданное погружение». Вот как он описал свою работу: «Необычный и почти печальный конец заранее подготовленного идеального момента для удачной рыбалки».

© Фото: Vittorio Ricci/Comedy Wildlife 2023

В категории «Существа под водой» выиграл Оттер Квек из Сингапура с фотографией выдры-балерины. «Я показал эту фотографию преподавателю балета, и она сказала, что у выдры хорошо получается, но ей просто нужно немного втянуть животик», — говорится в описании его работы.

© Фото: Otter Kwek/Comedy Wildlife 2023

Сразу в двух категориях победил Яцек Станкевич из Польши с ругающимися птицами. «Мои друзья интерпретировали эту сцену двояко: маленький шаловливый ребенок спорит с родителем. Или один ребенок докладывает родителю, что его брат сделал что‑то не так: „Смотри, он разбил стекло в окне“», — рассказал он о снимке.

В категории «Потрясающее интернет-портфолио» выиграла Тимеа Амбрус. «Белка подпрыгнула, как будто умеет летать. К сожалению, у нее нет крыльев. И, к своему удивлению, она упала обратно на землю», — описала она фотографию.

Приз зрительских симпатий Affinity Photo 2 и Премия самому юному фотографу

© Фото: Jacek Stankiewicz/Comedy Wildlife 2023
1 из 2

Премия за потрясающее интернет-портфолио

© Фото: Tímea Ambrus/Comedy Wildlife 2023
2 из 2

Ниже представлены снимки, которые были высоко оценены жюри.

© Фото: Delphine Casimir/Comedy Wildlife 2023
1 из 10
© Фото: Jacques Poulard/Comedy Wildlife 2023
2 из 10
© Фото: Brian Matthews/Comedy Wildlife 2023
3 из 10
© Фото: Wendy Kaveney/Comedy Wildlife 2023
4 из 10
© Фото: Pratick Mondal/Comedy Wildlife 2023
5 из 10
© Фото: Zoe Ashdown/Comedy Wildlife 2023
6 из 10
© Фото: Dakota Vaccaro/Comedy Wildlife 2023
7 из 10
© Фото: Lara Mathews/Comedy Wildlife 2023
8 из 10
© Фото: John Blumenkamp/Comedy Wildlife 2023
9 из 10
© Фото: Tzahi Finkelstein/Comedy Wildlife 2023
10 из 10

Ранее «Афиша Daily» писала о шорт-листе премии, куда попал 41 фотограф из США, Великобритании, Германии, Индии, Австралии, России и других стран. Посмотреть на комичные снимки можно здесь.

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