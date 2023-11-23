Уставшая сова и выдра-балерина: стали известны победители конкурса смешных фото животных

Comedy Wildlife Photography Awards объявила победителей конкурса смешных фото животных 2023 года. Абсолютным победителем стал Джейсон Мур из Австралии со снимком под названием «Воздушная гитара Ру», на котором изображен кенгуру-гитарист.
«Этот потрясающий снимок также победил в категории „Наземные существа“. Помимо того, что снимок Джейсона является прекрасным, в нем воплощено все то, что представляет собой Comedy Wildlfe, он пользовался большой популярностью», — говорится на сайте премии.
Премию в категории Spectrum Photo Creatures in the Air получил Витторио Риччи из Италии со снимком «Неожиданное погружение». Вот как он описал свою работу: «Необычный и почти печальный конец заранее подготовленного идеального момента для удачной рыбалки».
В категории «Существа под водой» выиграл Оттер Квек из Сингапура с фотографией выдры-балерины. «Я показал эту фотографию преподавателю балета, и она сказала, что у выдры хорошо получается, но ей просто нужно немного втянуть животик», — говорится в описании его работы.
Сразу в двух категориях победил Яцек Станкевич из Польши с ругающимися птицами. «Мои друзья интерпретировали эту сцену двояко: маленький шаловливый ребенок спорит с родителем. Или один ребенок докладывает родителю, что его брат сделал что‑то не так: „Смотри, он разбил стекло в окне“», — рассказал он о снимке.
В категории «Потрясающее интернет-портфолио» выиграла Тимеа Амбрус. «Белка подпрыгнула, как будто умеет летать. К сожалению, у нее нет крыльев. И, к своему удивлению, она упала обратно на землю», — описала она фотографию.
Приз зрительских симпатий Affinity Photo 2 и Премия самому юному фотографу
Премия за потрясающее интернет-портфолио
Ниже представлены снимки, которые были высоко оценены жюри.
Ранее «Афиша Daily» писала о шорт-листе премии, куда попал 41 фотограф из США, Великобритании, Германии, Индии, Австралии, России и других стран. Посмотреть на комичные снимки можно здесь.