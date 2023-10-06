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Кенгуру-гитарист и ругающиеся птицы: посмотрите на финалистов конкурса смешных фото животных

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:16

Конкурс смешных фото диких животных Comedy Wildlife Photo Awards объявил шорт-лист финалистов. В него вошел 41 снимок, выбранный из более чем тысячи присланных работ.

В список попали фото кенгуру, играющего на воображаемой гитаре, выдры, проходящей прослушивание в «Лебединое озеро», ругающихся птиц и других зверей в комичных ситуациях. Среди фотографов — авторы из США, Великобритании, Германии, Индии, Австралии и России.

«Эта фотография была сделана в обезьяньем лесу в Убуде, Бали. Это сумасшедшее место, где обезьяны — короли! Иногда они устраивают шоу, иногда залезают на вас в поисках блох или крадут кусочек печенья, который вы пытаетесь съесть», — Дельфин Казимир из Брюсселя.

© «Денди из тропических лесов»
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«Маленькая сова таращится так, как умеют только они», — Майкл Эрвин из Великобритании.

© «Сердитая птица»
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«Бурый медведь в Финляндии, который, определенно, сделал все, чтобы я обратил внимание на него и сосредоточился на нем, а не на других медведях», — Дикл Габриэли из Израиля.

© «Сфотографируй меня, сфотографируй меня»
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«Эти два жеребца демонстрируют свои атлетические способности, борясь друг с другом. При исполнении танго ни одна лошадь не пострадала», — Дэнни Салливан из США.

© «Танго»
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«Две большие рогатые совы общаются друг с другом на западе центральной части Флориды. Мама-сова ненадолго покинула гнездо на пальме, чтобы немного отдохнуть от гиперактивных птенцов. Они хлопали крыльями и демонстрировали привязанность друг к другу. Однако на этом снимке, когда один из них расправлял крыло, создавалось впечатление, что он ругает своего брата или сестру, что и послужило поводом для надписи», — Марк Шокен из США.

© «Иди в свою комнату, братишка»
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«Когда один из них вернулся в гнездо, северные ганнаты поприветствовали друг друга обычным трением клювов. Делая множество снимков, чтобы запечатлеть эту встречу, они остановились и переглянулись. Как гордо они выглядят с птенцом между ними», — Зоя Эшдаун из Великобритании.

© «Одну для семейного альбома»
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«Белокрылый голубь, похоже, летит головой вперед на скелет кактуса чолла», — Венди Кавени из США.

© «Вчера этого здесь не было»
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«Мать — белая медведица толкает ногой своего нерешительного детеныша в воду», — Брижитт Алькалай-Маркон из Франции.

© «На старт, внимание, марш»
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«Эта поездка на Сейшельские острова была моим первым большим путешествием после получения сертификата аквалангиста. Этот снимок я сделал во время одного из погружений», — Даниэль Гунан из США.

© «Часть твоего мира»
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«Этот белый медвежонок нашел эту корягу довольно забавной и играл на ней, когда внезапно остановился и встал, используя ее почти так же, как это иногда делает артист», — Хуррам Хан из США.

© «Кабаре-медведь»
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«Необычная конфигурация жирафов у водоема в заповеднике Онгума в Намибии, Африка», — Билл Гозански из США.

© «Ой, не лезь своим носом в чужие дела»
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«Эту сцену я застал во время наблюдения за птицами в Беловежском лесу. Молодого зеленушку все еще кормили родители. Однако время от времени птицы выглядели так, словно ссорились. Мои друзья интерпретировали эту сцену двояко: маленький шаловливый ребенок спорит с родителем. Или один ребенок докладывает родителю, что его брат сделал что‑то не так: „Смотри, он разбил стекло в окне“», — Яцек Станкевич из Польши.

© «Спор»
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«Арабесковая гладкошерстная выдра», — Оттер Квек из Сингапура.

© «Выдра-балерина»
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«На фотографии изображен серый тюлень. Я снял его в ноябре 2018 года на восточном побережье Англии. Поздней осенью тюлени покидают Северное море, чтобы произвести на свет своих детенышей», — Адриан Слазок из Польши.

© «Летать может каждый»
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«Даже бобры пользуются зубной нитью до и после каждого приема пищи!» — Йорн Ван Гойдценховен из США.

© «Чистящий зубы бобер»
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Главный победитель и лидеры каждой номинации станут известны 23 ноября. Автор лучшей фотографии получит статуэтку и недельное сафари по национальному заповеднику Масаи-Мара в Кении.

Снимки отберет специальное жюри, в состав которого вошли фотографы Дейзи Джилардини и Уилл Буррард-Лукас, соучредитель фонда Born Free Foundation Уилл Треверс, телеведущая Кейт Хамбл и комик Хью Деннис.

«Лебедь на пляже очень заинтересовал меня», — Ярослав Колач из Польши.

© «Теперь это селфи»
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«Эта снежная сова приземлилась возле моего дома, когда я смотрел фильм. Я открыл окно, достал объектив и сделал это изображение. Мне так нравилось, какую глупую рожицу он корчил», — Винс Мейден из Канады.

© «Улыбка Моны Лизы»
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«Снято в красивом и удивительно диком уголке земли, в восточном пригороде Мельбурна, известном своей популяцией кенгуру. Толпа наслаждалась утренним солнцем, когда этот Джоуи решил пошалить и попробовать свои силы в боксе», — Лара Мэтьюз из Австралии.

© «Бум»
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«На этой фотографии озорной детеныш бабуина играет в игру „поймай меня, если сможешь“ со своей терпеливой матерью», — Бенард Омвака из Кении.

© «Дерзкий бабуин»
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«В национальном парке Катмай медведи гризли водятся в изобилии, и поэтому это рай для фотографов. Однако здесь сложность заключается в том, чтобы сделать уникальный кадр. Это изображение полно экспрессии и правильного зрительного контакта обоих медведей, следовательно, это идеальное обрамление любви и дружбы. Чтобы получить это изображение, я лег плашмя на воду и оставался там долгое время, ожидая подходящего момента для щелчка», — Томас Виджаян из Канады.

© «Плюшевые друзья»
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«Эта большая серая сова провела большую часть дня, величественно позируя и выглядя… ну, мудрой. Но на мгновение или два после изящной растяжки она, спускаясь, бросила взгляд „Понедельник еще не закончился?“» — Джон Блюменкамп из США.

© «Понедельничная хандра»
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«Семейство серых лисиц поселилось под крышей заброшенного коттеджа рядом с моим рабочим жильем. Однажды, практикуясь в охотничьих навыках на кусочках мха и ветках, один из лисят набросился на небольшой кусок дерева и начал кататься со своим призом, напоминающим сигару», — Дакота Ваккаро из США.

© «Лиса с сигарой»
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«На песчаной отмели обитатели океана практикуют право приоритетного проезда более доминирующих видов», — Брэнди Романо из США.

© «Право прохода»
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«Три королевских пингвина выходят из воды, держась за руки», — Дарио Подеста из Аргентины.

© «Сообщество»
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«Тупик изображает перевернутого снупи, наблюдая за желейными рыбками», — Брайан Мэтьюз из Великобритании.

© «Не смотри вниз»
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«Этот молодой медвежий павиан сидит на спине своей матери и валяет дурака», — Бриджит Алкале-Маркон из Франции.

© «Просто поцелуй»
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«Во время сильного ливня я случайно выглянула в окно, чтобы посмотреть на дождь. Я заметила этого милого голубя, отдыхающего в ожидании перерыва на душ. Я схватила камеру, чтобы сделать несколько снимков, и в этот момент голубь начал вытягивать шею и открывать клюв, как будто пыталась поймать капли дождя», — Кейт Стивенсон из Великобритании.

© «Поющий под дождем»
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© «Какие у тебя красивые зубы»
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«Американский авосет был не слишком доволен тем, что египетский гусь прилетел раньше, чтобы положить полотенце на его шезлонг. К счастью, чайка была мастером в искусстве кунг-фу», — Аллен Холмс из Великобритании.

© «Ходит как египетский гусь»
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В рамках конкурса также разыграют приз зрительских симпатий Affinity Photo People’s Choice Award. На сайте премии подчеркивается, что любой проголосовавший за своего фаворита может получить денежный приз в размере 500 фунтов стерлингов (около 60 тыс. рублей).

«Я проезжал мимо стаи западных серых кенгуру, кормящихся в открытом поле, которое было усеяно привлекательными желтыми цветами. У меня была с собой камера, поэтому я остановился, чтобы сделать несколько фотографий. Я вдруг заметил, что этот кенгуру принял забавную позу — мне кажется, он упражняется в игре на воздушной гитаре», — Джейсон Мур из Австралии.

© «Воздушная гитара Ру»
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«Болотная черепаха удивлена и улыбается стрекозе, сидящей у нее на носу», — Цахи Финкельштейн из Израиля.

© «Счастливая черепаха»
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«Тетерев прилетает ко мне очень холодной зимой», — Жак Пулар из Франции.

© «Снежок»
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«Целебесский макак, читающий новости», — Матти Раувала из Финляндии.

© «Фейковые новости»
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«Я увидел, как макака вышла из джунглей и начала чесать подмышку, держа руку прямо, и в то же время позади макаки появился олень», — Пратик Мондал из Индии.

© «Посмотри направо, бро»
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«Большая группа пингвинов генту возвращалась с моря, когда внезапно среди них появился одинокий антарктический пингвин. Жесты в этом противостоянии настолько узнаваемы, что было легко предположить, что их разговор идет примерно так: „Ты уверен, что моя семья не пошла этим путем?“ — „Нет, я же говорил тебе, что они пошли тем путем!“» — Джоди Фредиани из США.

© «Нет, я же говорил, они пошли туда»
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«Я сделал это фото во время прекрасного восхода солнца. Стрекоза сидела на хвоще, окруженная росой, и приводила себя в порядок», — Якуб Возни из Польши.

© «Я не знаю»
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«Я знаю, что это не птица, и технически у нее нет способности летать… Но вы не можете винить этого леопарда за попытку подняться в воздух. На самом деле его беспокоили три молодых гепарда, и он была в особенно плохом настроении, о чем свидетельствует поза», — Пол Голдстайн из Великобритании.

© «Видимый воздух»
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«Была уже половина седьмого вечера и почти стемнело… Я сделал этот снимок, когда я увидел эту забавную позу», — Кристиан Харгассер из Германии.

© «Болтаться свободно»
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«Необычный и почти жалкий конец идеального момента, заранее подготовленного для успешной рыбалки», — Витторио Риччи из Италии.

© «Неожиданный прыжок»
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«Лемур не может сдерживать свои эмоции», — Сергей Савви из России.

© «Крик»
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«Расслабься, откинься на спинку стула и наслаждайся теплым солнцем… Этот тюлень чешет морду и лежит на боку, поддерживая голову плавником», — Кавинг Чиу из США.

© «Живи моментом»
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Премию Comedy Wildlife Photo Awards учредили в 2015 году профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам с целью привлечь внимание к «более легкой и юмористической стороне фотографии дикой природы», а также способствовать сохранению диких животных.

Ежегодно на этот конкурс тысячами присылают свои снимки как профессиональные фотографы, так и любители со всего мира. В 2022-м победительницей стала американка Дженнифер Хедли. Она сфотографировала трехмесячного львенка, который неудачно спрыгнул с дерева.

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