Кенгуру-гитарист и ругающиеся птицы: посмотрите на финалистов конкурса смешных фото животных

«Две большие рогатые совы общаются друг с другом на западе центральной части Флориды. Мама-сова ненадолго покинула гнездо на пальме, чтобы немного отдохнуть от гиперактивных птенцов. Они хлопали крыльями и демонстрировали привязанность друг к другу. Однако на этом снимке, когда один из них расправлял крыло, создавалось впечатление, что он ругает своего брата или сестру, что и послужило поводом для надписи», — Марк Шокен из США.