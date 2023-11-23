«Кинопоиск» запикал слово «голубок» в фильме «Счастливое число Слевина»

Слово «голубок» в фильме «Счастливое число Слевина» на «Кинопоиске» подверглось цензуре. Когда герои произносят это слово в значении «гомосексуал», звучит характерный писк, обратил внимание журналист Дамир Камалетдинов.
«Пропустил момент, когда в России решили запикивать слово „голубок“ во всех фильмах, включая уже вышедшие, в том числе и на стримингах, вне зависимости от возрастных рейтингов», — написал он.
Слевин (Джош Хартнетт): И кто его сын?
Босс: Ицхак
Слевин: Ицхак. Исчерпывающе.
Босс: Ицхак — голубок [цензура].
Слевин: Почему его зовут голубок [цензура]?
Босс: Потому что он голубок [цензура].
Слевин: У него что — хвост есть, перья, он умеет летать?
Босс: Гомосексуалист [цензура].
Слышно лишь окончания слов: «ок» и «ист».
Криминальная драма «Счастливое число Слевина» режиссера Пола МакГигана вышла в 2006 году. В фильме также снялись Брюс Уиллис и Люси Лю.
4 июля «Кинопоиск» оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ без возрастной маркировки «18+». Суд усмотрел нарушение в маркировке у «Дневника Бриджит Джонс», «Жадности», «Английского цирюльника», «Идеальных незнакомцев» и других фильмов.