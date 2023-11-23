«Кинопоиск» запикал слово «голубок» в фильме «Счастливое число Слевина»

Босс (Морган Фриман): Он раввин.

Слевин (Джош Хартнетт): И кто его сын?

Босс: Ицхак

Слевин: Ицхак. Исчерпывающе.

Босс: Ицхак — голубок [цензура].

Слевин: Почему его зовут голубок [цензура]?

Босс: Потому что он голубок [цензура].

Слевин: У него что — хвост есть, перья, он умеет летать?

Босс: Гомосексуалист [цензура].