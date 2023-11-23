Директор Большого театра сказал, что продолжает работать на посту. СМИ писали о его увольнении

«Вы знаете, я работаю. Я нахожусь на гастролях в городе Минске. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было. Поэтому я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске», — цитирует его слова ТАСС.