Директор Большого театра сказал, что продолжает работать на посту. СМИ писали о его увольнении

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил журналистам, что продолжает работать на своей должности.
«Вы знаете, я работаю. Я нахожусь на гастролях в городе Минске. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было. Поэтому я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске», — цитирует его слова ТАСС.
На просьбу уточнить, не правдивы ли в таком случае сообщения СМИ о смене руководства театра, Урин сказал: «Я ответил на вопрос ровно так, как считаю необходимым ответить».
17 ноября Forbes со ссылкой на источник, близкий к Урину, заявил, что гендиректор Большого театра написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление якобы было адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину, который удовлетворил просьбу.
15 ноября «Известия» со ссылкой на свои источники рассказали о скором назначении Валерия Гергиева на пост директора театра. Он уже руководит Мариинским театром — управление обеих площадок, по данным «Известий», планируют объединить в одну дирекцию. С 1995 года дирижер несколько раз пытался возглавить Большой театр.