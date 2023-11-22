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Эд Ширан показал первые клипы, созданные фанатами для альбома «Autumn Variations»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:00

Эд Ширан опубликовал первые три официальных клипа, созданных фанатами для альбома «Autumn Variations (Fan Living Room Sessions)». В ближайшее время певец выпустит еще одиннадцать роликов, отобранных в рамках конкурса.

Всего было отправлено более 4000 видео из 75 стран. Ширан самостоятельно выбрал победителей, которыми стали представители 14 стран: Ирландия, Великобритания, Австралия, Италия, Нидерланды, США, Бразилия, Германия, Япония, Франция, Новая Зеландия, Тайвань, Мексика и Индия.

«Проект продолжает реализацию первоначального замысла Эда относительно „Autumn Variations“ как альбома для поклонников и от поклонников, в котором он подчеркивает их артистизм», — говорится в заявлении Warner Music.

Клип на песню «Midnight» сняла Мэг Игараси из Японии, на «That’s on Me» — бразильская поклонница Беатрис Сантамария Пинья, а на «American Town» — Майкла Ламханга из США.

«Я создал „Autumn Variations“ для поклонников и очень хотел привлечь их к участию в этом альбоме. Мне хотелось увидеть, как они понимают мою музыку, поэтому я решил попросить своих поклонников со всего мира снять видеоклипы на каждый трек альбома», — рассказал Ширан.

«Было прислано так много замечательных работ. Я благодарен каждому поклоннику, который сделал эти клипы такими особенными. Я люблю их и надеюсь, что вы тоже полюбите», — добавил музыкант.

В октябре состоялся релиз альбома «Autumn Variations (Fan Living Room Sessions)». Это сборник записей, сделанных во время 14 посещений поклонников.

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