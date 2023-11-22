Эд Ширан показал первые клипы, созданные фанатами для альбома «Autumn Variations»

«Я создал „Autumn Variations“ для поклонников и очень хотел привлечь их к участию в этом альбоме. Мне хотелось увидеть, как они понимают мою музыку, поэтому я решил попросить своих поклонников со всего мира снять видеоклипы на каждый трек альбома», — рассказал Ширан.