В сети появился первый тизер-трейлер нового фильма ужасов «Виолончель» от Даррена Линна Босмана — режиссера 2-й, 3-й, 4-й и 9-й частей «Пилы». Премьера хоррора состоится 8 декабря.
В центре сюжета — опытный саудовский виолончелист Нассер. Музыкант стремится к величию, но чувствует, что его сдерживает старый, ветхий инструмент, на котором он вынужден играть. В таинственном магазине герой находит великолепную виолончель, которая дает Нассеру новое вдохновение. Герой не осознает, что у инструмента темное прошлое, которое уже вскоре приведет к ужасным событиям.
Главную роль в картине исполнил сирийский актер Самер Исмаил («Умар ибн аль-Хаттаб»). Также в ленте снялись звезда фильмов «Пила» Тобин Белл и лауреат премий «Оскар» и «Тони» Джереми Айронс.
Десятая часть франшизы «Пила», где Тобин Белл вновь сыграл роль маньяка Джона Крамера, вышла в сентябре 2023 года.