В центре сюжета — опытный саудовский виолончелист Нассер. Музыкант стремится к величию, но чувствует, что его сдерживает старый, ветхий инструмент, на котором он вынужден играть. В таинственном магазине герой находит великолепную виолончель, которая дает Нассеру новое вдохновение. Герой не осознает, что у инструмента темное прошлое, которое уже вскоре приведет к ужасным событиям.