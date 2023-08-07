В «Пиле-10» экс-антагонист Джон Крамер станет главным героем

В предстоящем фильме «Пила-10» Джон Крамер — главный антагонист франшизы, более известный как Конструктор, — станет главным героем. Об этом пишет The Direct.
Читайте дальше с осторожностью, могут быть спойлеры к предыдущим фильмам франшизы.
В «Пиле-10» создатели хоррора планируют вернуться к корням и рассказать о событиях, происходящих между первым и вторым фильмами. Джон Крамер умер еще в третьей части, поэтому это единственный правдоподобный способ вернуть его в картину.
По словам оператора Ника Мэтьюса, теперь этого персонажа зрители должны воспринимать как героя.
«Джон — абсолютный герой этого фильма. Он больной человек. Он парень, который хотел продлить свою жизнь. <…> Это история Джона Крамера как человека, а не Конструктора», — говорит Мэтьюс.
По сюжету «Пилы-10» Джон Крамер отправляется в Мексику, чтобы опробовать экспериментальное лекарство. Однако там он нарывается на мошенников и решает отомстить им, заманив в еще более ужасную смертельную ловушку.