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В «Пиле-10» экс-антагонист Джон Крамер станет главным героем

Виктория Шанина
Сегодня в 13:02

В предстоящем фильме «Пила-10» Джон Крамер — главный антагонист франшизы, более известный как Конструктор, — станет главным героем. Об этом пишет The Direct.

Читайте дальше с осторожностью, могут быть спойлеры к предыдущим фильмам франшизы.

В «Пиле-10» создатели хоррора планируют вернуться к корням и рассказать о событиях, происходящих между первым и вторым фильмами. Джон Крамер умер еще в третьей части, поэтому это единственный правдоподобный способ вернуть его в картину.

По словам оператора Ника Мэтьюса, теперь этого персонажа зрители должны воспринимать как героя.

«Джон — абсолютный герой этого фильма. Он больной человек. Он парень, который хотел продлить свою жизнь. <…> Это история Джона Крамера как человека, а не Конструктора», — говорит Мэтьюс.

По сюжету «Пилы-10» Джон Крамер отправляется в Мексику, чтобы опробовать экспериментальное лекарство. Однако там он нарывается на мошенников и решает отомстить им, заманив в еще более ужасную смертельную ловушку.

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