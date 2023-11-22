«Вон с моих владений!»: Тим Бертон не хочет видеть продолжение «Кошмара перед Рождеством»

Журналисты встретились с кинематографистом в преддверии 30-летия со дня выхода анимационной картины на экран. В то время мультфильм оказался провальным для Disney, однако за 30 лет сразу несколько поколений зрителей полюбили Джека Скеллингтона и жителей Хэллоуин-тауна. История персонажей также была продолжена в видеоигре Oogie’s Revenge и книге Ши Эрншоу «Да здравствует королева тыкв». Несмотря на это, сам режиссер не хотел бы увидеть сиквел своей работы.