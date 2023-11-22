«Вон с моих владений!»: Тим Бертон не хочет видеть продолжение «Кошмара перед Рождеством»

Режиссер Тим Бертон рассказал в интервью журналу Empire, что не хочет видеть продолжение «Кошмара перед Рождеством».
Журналисты встретились с кинематографистом в преддверии 30-летия со дня выхода анимационной картины на экран. В то время мультфильм оказался провальным для Disney, однако за 30 лет сразу несколько поколений зрителей полюбили Джека Скеллингтона и жителей Хэллоуин-тауна. История персонажей также была продолжена в видеоигре Oogie’s Revenge и книге Ши Эрншоу «Да здравствует королева тыкв». Несмотря на это, сам режиссер не хотел бы увидеть сиквел своей работы.
«Для меня очень важен сам фильм. Я снимал сиквелы, снимал другие вещи, делал перезагрузки, я делал все дерьмо, понятно? Я не хочу, чтобы такое случилось с этим фильмом», — сказал Бертон.
«Приятно, что люди, возможно, заинтересованы [в создании еще одного фильма], но я — нет. Я чувствую себя как тот старик, который владеет небольшим участком земли и не хочет продавать его большой электростанции, которая хочет забрать его землю», — добавил он.
«Пошли вон с моих владений! Вы, надоедливые мелкие… Вам не забрать мою собственность! Мне плевать, что вы хотите на ней построить. Только суньтесь… Где мой дробовик?» — в шутку рявкнул Бертон, как бы обращаясь к киностудии.
Бертон не в первый раз выступает против использования образов своих персонажей киностудиями или пользователями сети. Ранее он рассказал, что его огорчило появление Бэтмена и Супермена из своих фильмов в недавнем «Флэше».
Тогда же режиссер раскритиковал нейросетевые пародии на свои мультфильмы. Он сказал, что был разочарован рисунками диснеевских принцесс в стиле «Трупа невесты» и почувствовал, будто часть его души украл робот.