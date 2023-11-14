Петербург получил статус кулинарной столицы России

Петербургу присвоили статус кулинарной столицы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио председателя комитета по внешним связям города Сергея Маркова.
Свидетельство о кулинарной столице городу выдала Федеральная служба по интеллектуальной собственности после проверки достоверности и объективности заявки Петербурга, которая длилась почти целый год.
Врио председателя также показал выданный сертификат. В нем говорится, что срок действия прав на товарный знак составляет 10 лет. По мнению Маркова, Петербург заслуживает звания кулинарной столицы.
Он напомнил, что только здесь есть книга рецептов Игнатия Радецкого, которая до сих пор считается эталоном для современных поваров. Еще Марков добавил, что Петербург входит в список креативных городов ЮНЕСКО благодаря достижениям в кулинарии.
В сентябре этого года Нижний Новгород получил статус культурной столицы 2024 года. Во время подачи заявки глава региона Глеб Никитин пообещал, что будет разработана насыщенная программа, включающая около 150 мероприятий, как для жителей региона, так и для туристов.