Николас Холт сыграет Лекса Лютора в новом «Супермене»

Холта ожидали увидеть в фильме с момента, как Ганн выбрал актеров на роли Кларка Кента и Лоис Лейн. Их сыграют Дэвид Коренсвет («Карточный домик», «Перл») и Рейчел Броснахан — обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус» за роль в сериале «Удивительная миссис Мейзел».