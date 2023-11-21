Николас Холт сыграет Лекса Лютора в новом «Супермене»

Британский актер Николас Холт исполнит роль гениального злодея Лекса Лютора в предстоящем фильме Джеймса Ганна «Супермен: Наследие». Об этом сообщило издание Deadline.
Холта ожидали увидеть в фильме с момента, как Ганн выбрал актеров на роли Кларка Кента и Лоис Лейн. Их сыграют Дэвид Коренсвет («Карточный домик», «Перл») и Рейчел Броснахан — обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус» за роль в сериале «Удивительная миссис Мейзел».
33-летний Холт начал актерскую карьеру в 1996 году. Популярность ему принесли роли в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Дэдпул», «Тепло наших тел», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Меню» и «Ренфилд».
Джеймс Ганн — создатель картин «Стражи Галактики» и «Отряд самоубийц» — снимет фильм о Супермене по собственному сценарию. Продюсером выступил Питер Сафран («Аквамен», «Аквамен-2», «Заклятие»). Картина расскажет о юности супергероя.
Ранее появилась информация, что на роль Лютора хотят взять звезду «Бондианы» Дэниела Крейга, но Ганн опроверг слухи.
Мировая премьера фильма «Супермен: Наследие» намечена на 11 июля 2025 года.