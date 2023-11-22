Сэм Альтман вновь станет гендиректором OpenAI

Альтман подтвердил свое возвращение в компанию. «Я люблю OpenAI, и все мои усилия последних нескольких дней были направлены на то, чтобы сохранить эту команду и ее миссию. Когда вечером я решил присоединиться к Microsoft, было ясно, что это лучший путь для меня и команды. С новым советом директоров и при поддержке Сатьи [Наделлы] я с нетерпением жду возвращения в OpenAI и развития нашего прочного партнерства с Microsoft» — написал основатель OpenAI.