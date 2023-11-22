Сэм Альтман вновь станет гендиректором OpenAI

Основатель OpenAI Сэм Альтман вернется в компанию после увольнения в прошлую пятницу. Компания объявила о достижении «принципиальной договоренности» с сооснователем и новым советом директоров.
«В данный момент мы обсуждаем все детали. Большое спасибо за терпение», — написали представители разработчиков ChatGPT.
Альтман подтвердил свое возвращение в компанию. «Я люблю OpenAI, и все мои усилия последних нескольких дней были направлены на то, чтобы сохранить эту команду и ее миссию. Когда вечером я решил присоединиться к Microsoft, было ясно, что это лучший путь для меня и команды. С новым советом директоров и при поддержке Сатьи [Наделлы] я с нетерпением жду возвращения в OpenAI и развития нашего прочного партнерства с Microsoft» — написал основатель OpenAI.
Также в компанию вернулся сооснователь Грег Брокман. «Мы достигли потрясающего прогресса. Вернемся ещё сильнее и сплотимся ещё ближе», — написал он.
OpenAI назвала состав временного совета директоров, в него вошли бывший содиректор Salesforce Брет Тейлор (он также возглавил его), экс-министр финансов США Ларри Саммерс и соучредитель Quora Адам Д’Анджело, единственный кто сохранил свое кресло из прошлого состава.
Источник издания The Verge уточняет, что этот совет расширит состав до 9 человек, одно из кресел получит Microsoft, а другое может занять Альтман (эту информацию оспаривают источники The Washington Post). Также по информации журналистов, совет и вернувшийся директор организуют расследование увольнения Альтмана, которым займется независимая компания.
Альтмана уволили с поста гендиректора OpenAI 17 ноября. В совете директоров компании решили, что «он не всегда был откровенен в общении» с руководством, а это «ограничивает его способность выполнять свои обязанности».
Против этого шага выступили почти все сотрудники OpenAI. От 700 до 738 из 770 сотрудниклв подписали открытое письмо, в котором пригрозили уйти в Microsoft вслед за Альтманом, если директор не вернется.