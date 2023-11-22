Ангарскому маньяку вынесли четвертый приговор. Он получил еще 10 лет колонии

В Иркутске суд вынес четвертый приговор ангарскому маньяку Михаилу Попкову за 83 убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по области.
Ему дали 10 лет лишения свободы вдобавок к двум пожизненным срокам и к 9 годам и 8 месяцам. Попкова признали виновным по пункту «а» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
В январе этого года ангарский маньяк признался в еще двух убийствах и заявил, что хочет попасть в армию России. Следователи и суд доказали его причастность к совершению трех преступлений.
В 1997 году в поселке Жилкино Попков убил 27-летнюю женщину, в 1998-м на берегу реки Ангара — 25-летнюю женщину, а в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска — 31-летнюю женщину. По данным прокуратуры, причастность маньяка к совершению преступлений была подтверждена показаниями самого обвиняемого, а также протоколами мест происшествий, заключениями проведенных судебных экспертиз и другими доказательствами.
Младший сержант МВД Михаил Попков убивал и насиловал девушек в Иркутской области с 1994 по 2010 год. Свой первый пожизненный срок он получил в январе 2015 года за убийство 22 женщин. Спустя три года его приговорили ко второму пожизненному заключению — суд признал его виновным еще в 56 убийствах. На сегодняшний день доказана причастность Попкова к 83 убийствам и трем покушениям на убийство.