Ангарский маньяк признался в еще двух убийствах и заявил, что хочет попасть в армию России

Бывший милиционер Михаил Попков, более известный как ангарский маньяк, признался еще в двух убийствах. Из колонии для осужденных к пожизненному лишению свободы в Мордовии его этапировали в Иркутск для новых следственных действий, сообщает телепрограмма «Вести.Иркутск».
Во время разговора с корреспондентом Попков заявил, что мечтает попасть в армию России и отправиться на российскую спецоперацию на территории Украины. «Если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь–февраль, самые морозы. Для меня морозы хуже. Я бы, может, даже не задумываясь, согласился», — объяснил он.
Попков полагает, что ему могут не предложить такую возможность и после того, как холодное время года закончится. Его военно-учетная специальность «достаточно востребованная», считает он. Пожизненно осужденный готов «быстро изучить» материалы и освежить знания, чтобы пригодиться.
Летом 2021 года Попкова признали виновным еще в двух убийствах и приговорили за них к девяти годам и восьми месяцам колонии.
Младший сержант МВД Михаил Попков убивал и насиловал девушек в Иркутской области с 1994 по 2010 год. Свой первый пожизненный срок он получил в январе 2015 года за убийство 22 женщин. Спустя три года его приговорили ко второму пожизненному заключению — суд признал его виновным еще в 56 убийствах. На сегодняшний день доказана причастность Попкова к 83 убийствам и трем покушениям на убийство.