Брендан Фрейзер исполнит главную роль в драмеди Хикари «Семья напрокат»

Сюжет рассказывает об актере, живущем в Токио, который оказывается на съемочной площадке в образе «типичного американца», чтобы сняться в рекламе «семьи напрокат». Это приводит его к неожиданному путешествию по самопознанию через роли, которые он играет в жизни других людей.