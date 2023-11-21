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Брендан Фрейзер исполнит главную роль в драмеди Хикари «Семья напрокат»

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:29

Брендан Фрейзер исполнит главную роль в драмеди «Семья напрокат». Об этом сообщает Deadline.

Режиссером проекта выступит Хикари («Грызня»), разрабатывающий его с 2019 года. Он также написал сценарий к грядущей ленте вместе со Стивеном Блахутом.

Сюжет рассказывает об актере, живущем в Токио, который оказывается на съемочной площадке в образе «типичного американца», чтобы сняться в рекламе «семьи напрокат». Это приводит его к неожиданному путешествию по самопознанию через роли, которые он играет в жизни других людей.

Съемки проекта начнутся весной этого года в Японии. Для Фрейзера это будет первая главная роль после работы в оскароносном «Ките» Даррена Аронофски. Не так давно актер снялся в «Убийцах цветочной луны» Мартина Скорсезе.

Зрителям игра Фрейзера не понравилась. Они назвали его перевоплощение «наигранным» и карикатурным для такого серьезного фильма. Скорсезе встал на защиту актера, заявив, что он идеально изобразил своего персонажа, адвоката У.С.Гамильтона.

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Брендан ФрейзерМартин Скорсезе
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