Брендана Фрейзера раскритиковали за игру в «Убийцах цветочной луны». Мартин Скорсезе встал на защиту

Мартин Скорсезе похвалил Брендана Фрейзера после резкой критики его игры в «Убийцах цветочной луны». Пользователи называли его перевоплощение «наигранным» и карикатурным для такого серьезного фильма.
Скорсезе встал на защиту актера, заявив, что он идеально изобразил своего персонажа, адвоката У.С. Гамильтона. «Мы думали, что он отлично подойдет на роль юриста, и я восхищался его работой на протяжении многих лет», — сказал режиссер. По его словам, с Фрейзером было «здорово работать», он замечательный актер.
Фильм «Убийцы цветочной луны» вышел в прокат 20 октября. В основу фильма легла одноименная научно-популярная книга Дэвида Гранна, которая рассказывает об убийстве почти шестидесяти членов племени осейджей в период с 1921 по 1925 год.
В фильме, помимо Фрейзера, снялись Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Глэдстоун, Джесси Племонс, кантри-гитаристы Стерджилл Симпсон и Джейсон Исбелл, экс-вокалист американской рок-группы The White Stripes Джек Уайт и другие.