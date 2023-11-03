Брендана Фрейзера раскритиковали за игру в «Убийцах цветочной луны». Мартин Скорсезе встал на защиту

Скорсезе встал на защиту актера, заявив, что он идеально изобразил своего персонажа, адвоката У.С. Гамильтона. «Мы думали, что он отлично подойдет на роль юриста, и я восхищался его работой на протяжении многих лет», — сказал режиссер. По его словам, с Фрейзером было «здорово работать», он замечательный актер.