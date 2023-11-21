«Мой мармеладный» Кати Лель попал в топ-5 чарта Spotify. Песня завирусилась в зарубежном тиктоке

Вот как на тренд в тиктоке отреагировала сама певица: «Это победа, российская победа. Я безумно счастлива, что мне звонят два-три дня крайних из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Мне это нереально приятно». Тиктокеров в шубах певица назвала олицетворением России и ее сутью. Она также добавила, что обязательно присоединится к тренду.