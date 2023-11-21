«Мой мармеладный» Кати Лель попал в топ-5 чарта Spotify. Песня завирусилась в зарубежном тиктоке

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» 2004 года попала в лидеры чарта «50 вирусных трендов» (Viral 50) в Spotify.
Трек занял в рейтинге четвертую строчку. На первом месте песня «idyll» исполнителя Luke Willies, на втором — «Mwaki» (Zerb и Sofiya Nzau), на третьем — турецкий певец Canozan и «Ağlama ben ağlarım».
Песня обошла хиты таких исполнителей, как Тейлор Свифт, Канье Уэст, Рейчел Зеглер, Оливии Родриго и других.
На прошлой неделе «Мой мармеладный» завирусился в зарубежном тиктоке. Юзеры снимают под трек липсинги, танцуют, примеряют на себя стиль русских девушек из 2000-х (главные атрибуты: меховая шапка и шуба), а также пытаются понять смысл текста.
Вот как на тренд в тиктоке отреагировала сама певица: «Это победа, российская победа. Я безумно счастлива, что мне звонят два-три дня крайних из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Мне это нереально приятно». Тиктокеров в шубах певица назвала олицетворением России и ее сутью. Она также добавила, что обязательно присоединится к тренду.