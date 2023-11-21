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«Мой мармеладный» Кати Лель попал в топ-5 чарта Spotify. Песня завирусилась в зарубежном тиктоке

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:20
Обновлено в 20:38:

Трек Кати Лель поднялся в чарте Viral 50 еще выше и занял уже третью строчку. Топ покинула песня Luke Willies «idyll».

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» 2004 года попала в лидеры чарта «50 вирусных трендов» (Viral 50) в Spotify.

Трек занял в рейтинге четвертую строчку. На первом месте песня «idyll» исполнителя Luke Willies, на втором — «Mwaki» (Zerb и Sofiya Nzau), на третьем — турецкий певец Canozan и «Ağlama ben ağlarım».

Песня обошла хиты таких исполнителей, как Тейлор Свифт, Канье Уэст, Рейчел Зеглер, Оливии Родриго и других.

На прошлой неделе «Мой мармеладный» завирусился в зарубежном тиктоке. Юзеры снимают под трек липсинги, танцуют, примеряют на себя стиль русских девушек из 2000-х (главные атрибуты: меховая шапка и шуба), а также пытаются понять смысл текста.

Вот как на тренд в тиктоке отреагировала сама певица: «Это победа, российская победа. Я безумно счастлива, что мне звонят два-три дня крайних из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Мне это нереально приятно». Тиктокеров в шубах певица назвала олицетворением России и ее сутью. Она также добавила, что обязательно присоединится к тренду.

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Катя ЛельКанье Уэст
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