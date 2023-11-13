«Попробуй джага-джага»: иностранцы в шубах танцуют под Катю Лель и влетают в топ титкока

В зарубежном тиктоке начала набирать колоссальную и неожиданную популярность Катя Лель с песней 2004 года «Мой мармеладный».
Ролики под этот трек получают по несколько миллионов просмотров. Дошло даже до того, что ютуб-канал TikTokTunes, который публикует вирусную музыку из соцсети, запостил «Моего мармеладного» у себя.
В тиктоке юзеры снимают под трек липсинги, танцуют, примеряют на себя стиль русских девушек из 2000-х (главные атрибуты: меховая шапка и шуба), а также пытаются понять смысл текста.
Больше всего трек зашел пользователям из Польши. «Когда‑то они издевались над тобой за то, что ты полячка, но теперь все хотят быть славянскими девушками», — пишет @colienbarbara.
«Славяне, когда одна из их аудиозаписей становится вирусной в приложении: „Ребята, вы так хотите быть нами!!!“» — подшучивает один из комментаторов.
Одна из тиктокерш решила облегчить жизнь остальным и написала текст песни транслитом, чтобы во время липсинга пользователи уж точно могли попадать в слова. «В резюме добавлено свободное владение русским языком», — шутят под видео.
Мужчины тоже не отстали от тренда и использовали в своих роликах виральный звук. В видео они в основном показывают луки и любуются собой.
Ну а теперь к мемам! Трек Кати Лель стал еще и поводом для шуток, вот некоторые из них.
«Почему ты такой тихий? О чем ты думаешь?» — гласит строчка из мема, которую сопровождает «Мой мармеладный».
В комментариях подтверждают, что песня невероятно заседает в голове. «Кто‑нибудь, спасите меня от этой пытки. Прошло уже несколько недель», — просит о помощи один из пользователей.
Под следующим видео комментарии заполонили румынские пользователи, которые обвинили российскую певицу в плагиате. Они утверждают, что румынская песня «Jaga Jaga» вышла гораздо раньше, чем «Мой мармеладный».
Вот как на тренд в тиктоке отреагировала сама певица: «Это победа, российская победа. Я безумно счастлива, что мне звонят два-три дня крайних из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Мне это нереально приятно». Тиктокеров в шубах певица назвала олицетворением России и ее сутью. Она также добавила, что обязательно присоединится к тренду.