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«Попробуй джага-джага»: иностранцы в шубах танцуют под Катю Лель и влетают в топ титкока

Дарья Мельникова
Вчера в 20:52

В зарубежном тиктоке начала набирать колоссальную и неожиданную популярность Катя Лель с песней 2004 года «Мой мармеладный».

Ролики под этот трек получают по несколько миллионов просмотров. Дошло даже до того, что ютуб-канал TikTokTunes, который публикует вирусную музыку из соцсети, запостил «Моего мармеладного» у себя.

В тиктоке юзеры снимают под трек липсинги, танцуют, примеряют на себя стиль русских девушек из 2000-х (главные атрибуты: меховая шапка и шуба), а также пытаются понять смысл текста.

«Славянский зимний сезон».
«Не знаю, как вы, но я весь день слушаю эту песню»

Больше всего трек зашел пользователям из Польши. «Когда‑то они издевались над тобой за то, что ты полячка, но теперь все хотят быть славянскими девушками», — пишет @colienbarbara.

«Славяне, когда одна из их аудиозаписей становится вирусной в приложении: „Ребята, вы так хотите быть нами!!!“» — подшучивает один из комментаторов.

Одна из тиктокерш решила облегчить жизнь остальным и написала текст песни транслитом, чтобы во время липсинга пользователи уж точно могли попадать в слова. «В резюме добавлено свободное владение русским языком», — шутят под видео.

Мужчины тоже не отстали от тренда и использовали в своих роликах виральный звук. В видео они в основном показывают луки и любуются собой.

Ну а теперь к мемам! Трек Кати Лель стал еще и поводом для шуток, вот некоторые из них.

«Каждый русскоговорящий, когда культовая песня стала виральной»

«Почему ты такой тихий? О чем ты думаешь?» — гласит строчка из мема, которую сопровождает «Мой мармеладный».

В комментариях подтверждают, что песня невероятно заседает в голове. «Кто‑нибудь, спасите меня от этой пытки. Прошло уже несколько недель», — просит о помощи один из пользователей.

Под следующим видео комментарии заполонили румынские пользователи, которые обвинили российскую певицу в плагиате. Они утверждают, что румынская песня «Jaga Jaga» вышла гораздо раньше, чем «Мой мармеладный».

«Никто: …» «Каждый европеец, вайбующий под эту песню:»
«Серена из „Сплетницы“».
«Только славянам разрешено слушать эту песню». «Моя нордическая реакция:»

Вот как на тренд в тиктоке отреагировала сама певица: «Это победа, российская победа. Я безумно счастлива, что мне звонят два-три дня крайних из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Мне это нереально приятно». Тиктокеров в шубах певица назвала олицетворением России и ее сутью. Она также добавила, что обязательно присоединится к тренду.

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