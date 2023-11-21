Создатели «Сумерек» сначала сочли Роберта Паттинсона непривлекательным

«Когда он пришел ко мне домой на прослушивание, у него была черная челка, и он был немного не в форме, потому что все время тусовался в пабе, — вспоминает Хардвик. — В течение пары часов мы провели пробы для них с Кристен. На следующее утро я посмотрела все отснятые кадры и поняла, что они отлично смотрятся вместе не только в жизни, но и на экране».