Создатели «Сумерек» сначала сочли Роберта Паттинсона непривлекательным

На недавнем подкасте «Watchalong» режиссер первых «Сумерек» Кэтрин Хардвик рассказала, что киностудия Summit Entertainment поначалу сочла Роберта Паттинсона недостаточно привлекательным для роли вампира Эдварда Каллена.
«Когда он пришел ко мне домой на прослушивание, у него была черная челка, и он был немного не в форме, потому что все время тусовался в пабе, — вспоминает Хардвик. — В течение пары часов мы провели пробы для них с Кристен. На следующее утро я посмотрела все отснятые кадры и поняла, что они отлично смотрятся вместе не только в жизни, но и на экране».
«Но после того как Роберт сходил к Summit, они перезвонили мне с вопросом „Ты сможешь заставить этого парня хорошо выглядеть?“, — продолжила режиссер. — Я ответила: „Думаю, да. Вы видели его скулы? Мы сделаем ему прическу и все такое, он начнет тренироваться и будет великолепен“. Но сначала они мне не поверили. Он пришел к ним в грязной рубашке. Роб такой».
Выбор Паттинсона был неочевиден ни для студии, ни для фанатов. С момента, как было объявлено о работе над фильмом, большинство поклонников представляли в роли Каллена Генри Кэвилла, который тогда еще не успел сняться в роли Супермена.
Даже автор франшизы Стефани Майер публично заявила, что Кэвилл был бы идеальным выбором, но Хардвик решила, что актер уже слишком взрослый, чтобы играть старшеклассника. Сам Кэвилл узнал, что его прочили на эту роль, уже после успешного кастинга Паттинсона. В прошлом году исполнитель роли Кларка Кента сказал, что был бы рад сыграть Эдварда, но он не переживает из-за упущенной возможности.
По словам Хардвик, она с самого начала понимала, что Паттинсон будет идеальным Эдвардом, особенно после прослушиваний с Кристен Стюарт. «Они сняли сцену поцелуя, и он упал прямо на пол, — сказала Хардвик на подкасте. — Он упал с кровати. Я сказала ему: „Чувак, успокойся“. В конце концов Кристен заявила: „Это должен быть Роб“».
На октябрь 2025 года намечена премьера сиквела «Бэтмена» Мэтта Ривза, где Роберт Паттинсон вновь сыграет главную роль Темного рыцаря.