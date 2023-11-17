Оправдание цензуры, отношение к Моргенштерну* и релокантам: главное из интервью Пескова

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков дал интервью студенческому каналу «МГИМО 360». Вот главное из него.
По словам Пескова, следующий президент России должен быть «таким же, как Путин… или другим, но таким же». Пресс-секретарь президента считает, что Путин победит на выборах, если решит баллотироваться.
«Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет», — сказал он.
Песков оправдывает «определенную цензуру» в «военное время. «Сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти», — заявил он.
По мнению представителя Кремля, в вопросе наказания за дискредитацию армии грань очень тонкая, поэтому всем, «кто, не понимая сути дела, хочет огульно порассуждать», стоит десять раз подумать.
Пресс-секретарь Путина считает, что за рубеж уехала лишь небольшая часть общества, и не видит в ее действиях ничего предосудительного.
«Но кто‑то уехал из страны и стал ругать свою родину, порочить свою родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно. Ведь мы все остались здесь — люди, которые болеют душой за свою страну. Вот эти люди уже их могут не принять», — сказал он.
Песков признался, что он не фанат Моргенштерна*. По словам Пескова, если рэпер решит поехать на передовую ради индульгенции «ему никто не будет давать гарантий, что все будет хорошо».
Пресс-секретарь Путина не видит ничего хорошего в противостоянии с Западом, но считает, что Россия начала «вставать на ноги, развивать собственное производство». Песков считает, что Россия в конфронтации не с американцами, а с «их идеологией» и «видением того, как надо жить в мире».
«Коллективный Запад будет руками и ногами хвататься за свое уплывающее лидерство. А мы знаем, что они-то как раз достаточно циничны, они не будут гнушаться ничем», — полагает он.
Песков пока не отказался от iPhone. «Наверное, правильно всегда ориентироваться на лучшее. И ведь, согласитесь, что iPhone — это прекрасное изобретение. И операционная система, и iOS — это то, что мы пока не смогли сделать у себя», — пояснил он.
Представитель Кремля отметил, что он ни с кем не разорвал отношений из‑за политических разногласий. «Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло. Более того, я с некоторыми из них до сих пор ругаюсь по телефону и пытаюсь объяснять нашу правду», — заявил он.
*Моргенштерн внесен Минюстом в список иностранных агентов.