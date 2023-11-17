Оправдание цензуры, отношение к Моргенштерну* и релокантам: главное из интервью Пескова

«Но кто‑то уехал из страны и стал ругать свою родину, порочить свою родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно. Ведь мы все остались здесь — люди, которые болеют душой за свою страну. Вот эти люди уже их могут не принять», — сказал он.