«Это неправда»: Джеймс Ганн опроверг слухи о Дэниеле Крейге в роли Лекса Лютора в «Супермене»

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, собравшийся снимать «Супермен: Наследие», опроверг слуги об участии в фильме Дэниела Крейга. Ранее ходили слухи, что актер проходит кастинг на роль злодея Лекса Лютора.
«Это неправда», — написал Ганн на своей странице в Threads*. Ранее постановщик рассказывал, что Лютер в его версии будет более приземленным и реальным, но не обещал, что антагонист дебютирует на экране в первом фильме.
В апреле The Hollywood Reporter писал, что звезде «Тепла наших тел» Николасу Холту может достаться роль Лютера.
Ганн снимет фильм «Супермен: Наследие» по собственному сценарию. Этот проект должен положить начало мультиплатформенной вселенной DC. Лента расскажет о юности супергероя, поэтому главную роль сыграет не Генри Кавилл.
«Супермен: Наследие» должен выйти прокат 11 июля 2025 года. Когда начнутся съемки картины, пока неясно.
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