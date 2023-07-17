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«Это неправда»: Джеймс Ганн опроверг слухи о Дэниеле Крейге в роли Лекса Лютора в «Супермене»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:53

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, собравшийся снимать «Супермен: Наследие», опроверг слуги об участии в фильме Дэниела Крейга. Ранее ходили слухи, что актер проходит кастинг на роль злодея Лекса Лютора.

«Это неправда», — написал Ганн на своей странице в Threads*. Ранее постановщик рассказывал, что Лютер в его версии будет более приземленным и реальным, но не обещал, что антагонист дебютирует на экране в первом фильме.

В апреле The Hollywood Reporter писал, что звезде «Тепла наших тел» Николасу Холту может достаться роль Лютера.

Ганн снимет фильм «Супермен: Наследие» по собственному сценарию. Этот проект должен положить начало мультиплатформенной вселенной DC. Лента расскажет о юности супергероя, поэтому главную роль сыграет не Генри Кавилл.

«Супермен: Наследие» должен выйти прокат 11 июля 2025 года. Когда начнутся съемки картины, пока неясно.

* Threads принадлежит корпорации Meta, она признана экстремистской в РФ, а ее деятельность запрещена.

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Джеймс ГаннДэниел КрейгНиколас ХолтГенри Кавилл
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