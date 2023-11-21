Вышел новый трейлер «Аквамена и потерянного царства»

Компания Warner Bros. показала новый трейлер фильма «Аквамен и потерянное царство». Премьера картины состоится 22 декабря.
Не сумев победить Аквамена в первый раз, Черный Манта, все еще движимый желанием отомстить за смерть своего отца, не остановится ни перед чем, чтобы победить Аквамена раз и навсегда. Злодей становится еще могущественнее, овладев мифическим Черным трезубцем, который высвобождает древнюю темную силу. Чтобы победить Манту, Аквамену не остается выбора, кроме как обратиться к своему брату Орму, бывшему королю Атлантиды. Героям придется забыть о разногласиях, чтобы защитить свое королевство и спасти семью Аквамена.
Роль морского супергероя вновь исполнил Джейсон Момоа («Игра престолов»). В фильме также снялись Эмбер Херд, Николь Кидман, Патрик Уилсон («Хранители», «Астрал», «Фарго»), Яхья Абдул-Матин II («Черное зеркало», «Рассказ служанки»), Дольф Лундгрен, Бен Аффлек и другие. Режиссером выступил Джеймс Ван, который работал и над первым фильмом, а еще над хоррорами «Пила» и «Астрал».
В октябре стали известны скандальные подробности со съемочной площадки фильма. По словам Эмбер Херд, исполнитель главной роли Джейсон Момоа приходил на съемки пьяным и добивался увольнения актрисы из фильма. Согласно источникам Variety, ее бывший парень Илон Маск помог сохранить рабочее место и угрожал студии Warner Bros. судом.
Агенты DC и источники Variety с площадки опровергли информацию о пьяном поведении Момоа, заявив, что «он, как и многие, любит выпить пива, но никогда не приходит на площадку в пьяном виде».