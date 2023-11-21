Вышел новый трейлер «Аквамена и потерянного царства»

Не сумев победить Аквамена в первый раз, Черный Манта, все еще движимый желанием отомстить за смерть своего отца, не остановится ни перед чем, чтобы победить Аквамена раз и навсегда. Злодей становится еще могущественнее, овладев мифическим Черным трезубцем, который высвобождает древнюю темную силу. Чтобы победить Манту, Аквамену не остается выбора, кроме как обратиться к своему брату Орму, бывшему королю Атлантиды. Героям придется забыть о разногласиях, чтобы защитить свое королевство и спасти семью Аквамена.