Пьяный Момоа хотел уволить Эмбер Херд и угрозы Илона Маска: что известно о съемках «Аквамена-2»

Все источники Variety говорят, что Херд была близка к увольнению. По их информации, после релиза первого фильма студия Warner Bros. и Джеймс Ван не хотели брать актрису в продолжение, потому что у нее не было «химии» с Джейсоном Момоа (об этом в суде также говорил бывший глава киноподразделения WB Уолтер Хамада), и даже поставили в известность об этом ее адвоката. Инсайдеры подчеркивают, что возможный уход Херд не был связан ни с Деппом и его иском, ни с мнением Момоа. Впрочем, еще один источник отмечает, что Херд прошла пробы вместе с актером лучше, чем две другие актрисы.