Пьяный Момоа хотел уволить Эмбер Херд и угрозы Илона Маска: что известно о съемках «Аквамена-2»

Журналисты Variety прочитали записи терапевта Эмбер Херд, которого она посещала в период работы над «Акваменом и потерянным царством». Из них следует, что исполнитель главной роли Джейсон Момоа приходил на съемочную площадку пьяным и хотел увольнения актрисы из фильма. Однако, согласно источникам издания, ее бывший парень Илон Маск помог сохранить рабочее место и угрожал студии Warner Bros. судом.
Документы находились в числе материалов, исследованных судом в скандальном разбирательстве между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Поклонники актера собрали деньги, заплатили компенсацию и опубликовали записи на Reddit 14 сентября. Источник, близкий к Эмбер Херд, говорит, что ее адвокат оспаривал возможность публикации.
«Джейсон сказал, что он хочет меня уволить. Пришел пьяный — опоздал на съемку. Оделся как Джонни, даже те же кольца надел», — говорится в записях терапевта. Источник, близкий к Эмбер Херд, отметил, что это запись со встречи 27 декабря 2021 года.
Представители Момоа отказались их комментировать. Агент DC отрицает такую характеристику актера: «Момоа всегда вел себя профессионально на съемочной площадке».
Источник Variety, находившийся на съемках фильма в Лондоне в 2021 году, также занял сторону мужчины: «Джейсон работает не покладая рук, любит иногда выпить пива, как и все, но никогда не приходит на съемку пьяным. И он не одевается как Джонни Депп, просто у них похожий богемный стиль». Инсайдер добавил, что звезды ладили друг с другом и вместе смеялись над шутками.
Другая заметка терапевта Херд относится к режиссеру картины Джеймсу Вану. Из нее следует, что актриса чувствовала себя изгоем на площадке из‑за громкой судебной тяжбы и постановщик не оказывал ей поддержки.
«Он поднял на меня голос. Мне даже запрещено постить про „Аквамена“. Будто это моя вина. Сказала, что мне жаль. Во время перерывов всем было запрещено снимать со мной селфи», — говорится в записи.
Ван отказался комментировать эту ситуацию. Представитель DC подчеркнул, что режиссер всегда с уважением относится к коллегам и съемочной группе и заработал репутацию благодаря позитивной рабочей обстановке, в том числе в процессе съемок «Аквамена».
Все источники Variety говорят, что Херд была близка к увольнению. По их информации, после релиза первого фильма студия Warner Bros. и Джеймс Ван не хотели брать актрису в продолжение, потому что у нее не было «химии» с Джейсоном Момоа (об этом в суде также говорил бывший глава киноподразделения WB Уолтер Хамада), и даже поставили в известность об этом ее адвоката. Инсайдеры подчеркивают, что возможный уход Херд не был связан ни с Деппом и его иском, ни с мнением Момоа. Впрочем, еще один источник отмечает, что Херд прошла пробы вместе с актером лучше, чем две другие актрисы.
Однако, утверждает близкий к WB источник, продюсеры не стали выгонять Херд, потому что получили гневное письмо от адвоката Илона Маска, в котором тот угрожал «сжечь студию дотла», если актриса не появится в сиквеле. Поэтому ее персонаж решили сохранить.
Подробности драмы стали известны в момент, когда DC наняло Джеймса Ганна и Питера Сафрана для работы над преображением киновселенной, фильмы которой собирают все меньше денег в прокате. Последние две картины, «Флэш» и «Синий Жук», заработали в кинотеатрах 271 и 128 млн долларов соответственно, это худшие сборы среди супергероики DC.
Впрочем, студия не теряет веры в «Аквамена», раз первый фильм выручил больше 1 млрд долларов по всему миру и принес самую большую кассу в серии.