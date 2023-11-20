Шакира пошла на сделку по делу о неуплате налогов. Певица заплатит испанским властям 7 млн евро

Шакира должна была предстать перед судом в понедельник по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Испанские власти обвиняли певицу в неуплате более 14,5 млн евро налогов в период с 2012 по 2014 год. По словам обвинителей, Шакира указала Багамы в качестве своего основного места жительства, но на самом деле большую часть времени проводила в Испании. Шакира неоднократно отрицала обвинения. В 2022 году власти Испании впервые предложили сделку, но певица предпочла передать дело в суд.
«На протяжении всей своей карьеры я всегда стремилась поступать правильно и подавать положительный пример другим. Это касается и моих финансовых решений, поэтому я всегда обращалась за советом к ведущим мировым налоговым консультантам. Несмотря на это, налоговые органы Испании возбудили против меня дело, как и против многих профессиональных спортсменов и других известных людей, годами истощая их энергию, время и нервы», — передает слова певицы Variety.
Шакира заявила, что была готова доказать свою невиновность в суде, который, по заверениям ее адвокатов, вынес бы решение в ее пользу. Однако певица предпочла «решить этот вопрос ради ее детей, которые не могут больше наблюдать, как их мама жертвует своим личным благополучием в этой борьбе».
Певица рассказала, что планирует сосредоточиться на своих детях и карьере — предстоящем мировом туре и новом альбоме. Если бы дело дошло до суда и Шакиру признали виновной, ей грозило бы более восьми лет тюрьмы и штраф 24,5 млн евро.
В июле 2023 года власти Испании завели на певицу второе дело из‑за предполагаемого налогового мошенничества. В нем идет речь о неуплате налогов в 2018 году.