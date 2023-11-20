Шакира пошла на сделку по делу о неуплате налогов. Певица заплатит испанским властям 7 млн евро

Шакира должна была предстать перед судом в понедельник по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Испанские власти обвиняли певицу в неуплате более 14,5 млн евро налогов в период с 2012 по 2014 год. По словам обвинителей, Шакира указала Багамы в качестве своего основного места жительства, но на самом деле большую часть времени проводила в Испании. Шакира неоднократно отрицала обвинения. В 2022 году власти Испании впервые предложили сделку, но певица предпочла передать дело в суд.