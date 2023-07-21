В Испании завели второе дело на Шакиру из‑за налогового мошенничества

В июле 2022 года прокуратура Испании запросила для Шакиры восемь лет и два месяца тюрьмы за преступления, связанные с неуплатой налогов. Прокуратура также требовала оштрафовать певицу на 23,7 млн евро за неуплату подоходного налога и налога на имущество в размере 14,5 млн евро.