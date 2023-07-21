В Испании завели второе дело на Шакиру из‑за налогового мошенничества

Дело завели в городе Эсплугес-де-Льобрегат, где рассматривается первый иск о неуплате налогов в период с 2012 по 2014 год.
Теперь речь идет об уклонении от уплаты налогов за 2018 год. О какой сумме идет речь, не разглашается. Слушания по двум делам певицы пройдут в один день, дата заседания еще не определена.
В июле 2022 года прокуратура Испании запросила для Шакиры восемь лет и два месяца тюрьмы за преступления, связанные с неуплатой налогов. Прокуратура также требовала оштрафовать певицу на 23,7 млн евро за неуплату подоходного налога и налога на имущество в размере 14,5 млн евро.
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