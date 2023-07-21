Реклама
Новости

В Испании завели второе дело на Шакиру из‑за налогового мошенничества

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:24

Суд Испании завел второе дело на колумбийскую певицу Шакиру из‑за предполагаемого налогового мошенничества. Об этом сообщает AP News.

Дело завели в городе Эсплугес-де-Льобрегат, где рассматривается первый иск о неуплате налогов в период с 2012 по 2014 год.

Теперь речь идет об уклонении от уплаты налогов за 2018 год. О какой сумме идет речь, не разглашается. Слушания по двум делам певицы пройдут в один день, дата заседания еще не определена.

В июле 2022 года прокуратура Испании запросила для Шакиры восемь лет и два месяца тюрьмы за преступления, связанные с неуплатой налогов. Прокуратура также требовала оштрафовать певицу на 23,7 млн евро за неуплату подоходного налога и налога на имущество в размере 14,5 млн евро.

расскажите друзьям
люди
Шакира
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»