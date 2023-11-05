Фанаты Тейлор Свифт и BTS стали препятствием на пути ультраправых аргентинцев к власти, пишет NYT

Поклонники творчества Тейлор Свифт и BTS стали серьезной преградой на пути крайне правого либертарианского экономиста Хавьера Милея к президентскому креслу Аргентины, сообщает The New York Times. Они агитируют против кандидата, которому предстоит второй тур выборов.
Фанаты Свифт, называющие себя свифти, называют Милея угрозой для Аргентины и местным Дональдом Трампом. Группа из десяти свифти создала сообщество в соцсетях и опубликовала текст с призывом голосовать против Милея. Они рассказали, что вдохновением для них стала их кумир, которая противостояла правым политикам в США.
«Мы не можем не бороться после того, как услышали и увидели, как Тейлор делает все, чтобы правые не победили в ее стране. Как говорит Тейлор, мы должны быть на правильной стороне истории», — говорится в их заявлении.
Объединение назвало позицию Милея против легальных абортов, его поддержку смягчения законов об оружии и его предложения по пересмотру государственного образования и общественного здравоохранения, а также критику феминизма, утверждения об отсутствии разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами и то, что он называл совершенные военной диктатурой Аргентины с 1976 по 1983 год зверства просто «эксцессами», «опасностью для демократии». Их послание в X (бывший твиттер) посмотрели 1,5 млн раз, но соцсеть без объяснения причин заблокировала аккаунт, рассказали свифти. Они также получают угрозы в соцсетях, поэтому стараются сохранять анонимность.
Милея также атаковали фанаты кей-поп-группы BTS, известные как арми. На прошлой неделе они выступили против напарницы политика Виктории Вильярроэль из‑за ее твитов, порочащих участников BTS. В 2020 году она сравнила название группы с заболеванием, передающимся половым путем, и высмеяла окрашенные в розовый и зеленый цвета волосы участников.
«Я не ультраправый. Они могут выражать то, что хотят», — прокомментировал Милей заявления свифти. Тем временем певица Свифт в скором времени приедет в Аргентину с концертом в рамках мирового тура Eras. Ее ярые поклонники месяцами живут в палатках возле стадиона, где она выступит, чтобы занять места у сцены.
22-летняя кондитерка Барбара Алсибиаде, которая живет в палаточном лагере в Буэнос-Айресе, сказала, что политические действия некоторых свифти не отражают интересы всех ее поклонников. Свифти, выступающие против Милея, подчеркнули, что не выступают от имени певицы и всех ее фанатов. Они собираются развесить листовки, агитирующие против Милея, неподалеку от места выступления Свифт.
Успех Милея на президентских выборах во многом зависит от молодежи, отмечает NYT. Опрос 2400 человек, проведенный в октябре, показал, что почти 27% его сторонников — это люди в возрасте от 17 до 25 лет, в то время как его оппонент, левоцентристский министр экономики Серхио Масса имеет лишь 9% молодежи среди своих избирателей.
Молодые респонденты заявили, что видят в Милее «крутого» кандидата-аутсайдера. Политик стал мемом, когда начал носить кожаные куртки и появляться с бензопилой на своих предвыборных встречах. «Он парень, который появился из ниоткуда», — сказал 21-летний студент Матео Гевара, который ходил на митинг Милея и уверяет, что большинство людей до 25 лет голосуют за него.