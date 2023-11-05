Фанаты Тейлор Свифт и BTS стали препятствием на пути ультраправых аргентинцев к власти, пишет NYT

Объединение назвало позицию Милея против легальных абортов, его поддержку смягчения законов об оружии и его предложения по пересмотру государственного образования и общественного здравоохранения, а также критику феминизма, утверждения об отсутствии разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами и то, что он называл совершенные военной диктатурой Аргентины с 1976 по 1983 год зверства просто «эксцессами», «опасностью для демократии». Их послание в X (бывший твиттер) посмотрели 1,5 млн раз, но соцсеть без объяснения причин заблокировала аккаунт, рассказали свифти. Они также получают угрозы в соцсетях, поэтому стараются сохранять анонимность.