Illumination покажет спин-офф «Гадкого я» про злодея Вектора

В центре сюжета окажется злодей Вектор, который в первой части «Гадкого я» был заброшен Грю на Луну после проигрыша. В последней сцене он танцевал под песню группы Bee Gees «You Should Be Dancing» вместе с одиноким миньоном, который случайным образом тоже оказался в ловушке.