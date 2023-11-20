Illumination покажет спин-офф «Гадкого я» про злодея Вектора

Студия Illumination опубликовала в своих соцсетях видео, подтверждающее, что один из злодеев «Гадкого я» вернется в короткометражном мультфильме под названием «Mooned». Его будут показывать перед сеансами другой ленты студии — «Миграция», чей релиз состоится 22 декабря.
В центре сюжета окажется злодей Вектор, который в первой части «Гадкого я» был заброшен Грю на Луну после проигрыша. В последней сцене он танцевал под песню группы Bee Gees «You Should Be Dancing» вместе с одиноким миньоном, который случайным образом тоже оказался в ловушке.
Ожидается, что короткометражка расскажет о попытках Вектора сбежать с Луны. К озвучке злодея вернулся Джейсон Сигел. Голос миньонам вновь подарил Пьер Коффен.
Мультфильм «Миграция» рассказывает о семействе уток, которое решило улететь на Ямайку, но по ошибке оказалось в большом городе. Режиссером ленты выступил Бенжамен Реннер, создавший мультфильмы «Эрнест и Селестина» и «Большой злой лис и другие сказки». Героев картины озвучили Кумайл Нанджиани, Элизабет Бэнкс, Дэнни ДеВито, Аквафина и другие актеры.