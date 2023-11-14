Вышел новый трейлер мультфильма «Миграция» об утках-путешественниках

«Фильм очень красивый и обладает живописным качеством, которое сильно отличается от всего, что мы делали в Illumination. История рассказана с юмором и сердцем. Это удивительно человечная история с персонажами, которые кажутся очень близкими и в конечном итоге борются с проблемами, которые мы все понимаем», — рассказывал ранее гендиректор студии Illumination Крис Меледандри.