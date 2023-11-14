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Вышел новый трейлер мультфильма «Миграция» об утках-путешественниках

Юлия Онодэра
Вчера в 21:15

На ютуб-канале Illumination опубликовали трейлер мультфильма «Миграция» — нового проекта создателей «Зверопоя» и «Гадкого я».

Анимационная картина выйдет на экраны к зимним праздникам. Она расскажет о семействе уток, которое решило улететь на Ямайку, но по ошибке оказалось в большом городе.

Трейлер раскрывает, с какими приключениями придется столкнуться героям мультфильма. Они познакомятся с городскими голубями, будут не раз напуганы автомобилями и узнают о гастрономических предпочтениях людей (которые включают уток!).

Режиссером ленты выступил Бенжамен Реннер, создавший мультфильмы «Эрнест и Селестина» и «Большой злой лис и другие сказки». Героев картины озвучили Кумайл Нанджиани, Элизабет Бэнкс, Дэнни ДеВито, Аквафина и другие актеры.

«Фильм очень красивый и обладает живописным качеством, которое сильно отличается от всего, что мы делали в Illumination. История рассказана с юмором и сердцем. Это удивительно человечная история с персонажами, которые кажутся очень близкими и в конечном итоге борются с проблемами, которые мы все понимаем», — рассказывал ранее гендиректор студии Illumination Крис Меледандри.

Он подчеркнул, что утки в мультфильме получились очень хорошо выполненными. Художникам, по его словам, удалось передать мельчайшие детали — от структуры оперения до механики движений птиц.

«Это фильм, который переносит вас в тот мир, что над нами в небе, но в то же время он очень реален в том, каковы мы», — добавил Меледандри.

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Бенжамен РеннерЭлизабет БэнксДэнни Девито
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