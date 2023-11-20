Ким Кардашьян исполнит главную роль в комедии «Пятое колесо» (The 5th Wheel), которая станет для нее дебютом в полнометражном кино. Об этом сообщает Deadline.
Детали сюжета не разглашаются. Над сценарием ленты работают Джанин Брито («Живем сегодняшним днем») и Пола Пелл (Saturday Night Live). Американская телезвезда не только играет главную роль, но и занимается продюсированием вместе с Пелл.
За последнее время Кардашьян проделала большую работу в качестве актрисы. Она озвучила два фильма «Щенячий патруль», а также снялась в последнем сезоне «Американской истории ужасов». Кроме того, она по-прежнему снимается в популярном реалити-шоу Hulu «Семейство Кардашьян».
В конце октября телезвезда выпустила линейку бюстгальтеров с имитацией торчащих сосков. 10% доходов от продаж нижнего белья пойдут в One Percent for the Planet, международную экологическую организацию, которая поощряет предприятия жертвовать один процент годового дохода на защиту экологии.