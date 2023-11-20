Ким Кардашьян исполнит главную роль в комедии «Пятое колесо»

За последнее время Кардашьян проделала большую работу в качестве актрисы. Она озвучила два фильма «Щенячий патруль», а также снялась в последнем сезоне «Американской истории ужасов». Кроме того, она по-прежнему снимается в популярном реалити-шоу Hulu «Семейство Кардашьян».