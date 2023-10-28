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Ким Кардашьян выпустила бюстгальтер с имитацией торчащих сосков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:58

Ким Кардашьян выпустила линейку бюстгальтеров с имитацией торчащих сосков, сообщает Vogue. Часть выручки отправится на благотворительность.

Кардашьян презентовала бра в видео, где предстала в образе работающей в офисе девушки. В этом образе она рассказывает о проблемах глобального потепления. «Теперь, как бы жарко ни было, ты всегда будешь выглядеть холодной. Эти айсберги никогда не исчезнут», — говорит она.

«Я только что боролась с раком груди и потеряла правую грудь, так что для меня это гениально! Не могу дождаться, чтобы купить его», — написала пользовательница в комментариях.

10% доходов от продаж бюстгальтера пойдут в One Percent for the Planet, международную экологическую организацию, которая поощряет предприятия жертвовать один процент годового дохода на защиту экологии.

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Ким Кардашьян
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