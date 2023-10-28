Ким Кардашьян выпустила бюстгальтер с имитацией торчащих сосков

Ким Кардашьян выпустила линейку бюстгальтеров с имитацией торчащих сосков, сообщает Vogue. Часть выручки отправится на благотворительность.
Кардашьян презентовала бра в видео, где предстала в образе работающей в офисе девушки. В этом образе она рассказывает о проблемах глобального потепления. «Теперь, как бы жарко ни было, ты всегда будешь выглядеть холодной. Эти айсберги никогда не исчезнут», — говорит она.
«Я только что боролась с раком груди и потеряла правую грудь, так что для меня это гениально! Не могу дождаться, чтобы купить его», — написала пользовательница в комментариях.
10% доходов от продаж бюстгальтера пойдут в One Percent for the Planet, международную экологическую организацию, которая поощряет предприятия жертвовать один процент годового дохода на защиту экологии.