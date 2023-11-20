«Вкусвилл» купил сеть кафе «Андерсон»

«Наши два бренда много работали как партнеры. „Вкусвилл“ очень поддержал нас в пандемию и был первым, кто поверил в наш продукт, поставив его к себе на полку. Наши команды много раз пересекались за эти годы, и результат этого взаимодействия всегда был успешным. Я верю, что синергия двух близких по духу брендов даст нашим гостям дополнительные поводы для радости», — заявила основательница кафе Анастасия Татулова.