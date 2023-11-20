«Вкусвилл» купил сеть кафе «Андерсон»

«Вкусвилл» приобрел сеть семейных кафе «Андерсон» и ее базовые активы. Об этом сообщил «Коммерсант». По данным издания, бренд и основные активы сети, которые приобрел «Вкусвилл», оцениваются в 600–800 млн рублей.
«Наши два бренда много работали как партнеры. „Вкусвилл“ очень поддержал нас в пандемию и был первым, кто поверил в наш продукт, поставив его к себе на полку. Наши команды много раз пересекались за эти годы, и результат этого взаимодействия всегда был успешным. Я верю, что синергия двух близких по духу брендов даст нашим гостям дополнительные поводы для радости», — заявила основательница кафе Анастасия Татулова.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Андерсона» передал, что заведения сети продолжат работу под прежним брендом в существующих локациях. Также кафе сохранит прежних сотрудников и останется отдельным проектом со своим управлением.
Крупнейшая сеть семейных кафе «Андерсон» работает в России уже 14 лет. Бренд объединяет кондитерскую фабрику и 40 кафе в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске и Казахстане.
По информации «Коммерсанта», решение Татуловой выйти из бизнеса могло быть продиктовано «административным давлением». «Вкусвилл» же давно планировал приобрести активы на ресторанном рынке.
Весной 2022 года Татулова покинула пост омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства. По словам предпринимательницы, работа «стала попросту опасна» для нее и ее близких и она «разошлась во взглядах с государством на то, что надо делать».
В ноябре 2022 года основательница кафе сообщила, что во всех точках сети начались масштабные проверки. «Началась масштабная операция по окончательному выдворению меня из страны, или „в тюрьму или заткнись и катись отсюда“», — прокомментировала Татулова.