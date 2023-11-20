МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

По информации «Медиазоны»*, Сусану объявили в розыск в середине октября 2023 года. Ее обвиняют по статье УК РФ — по какой именно, на сайте МВД не уточняется. По данным издания, речь идет о части первой статьи 207.3 УК — о распространении фейков о Российской армии.
Телеграм-канал Shot сообщил, что поводом для заведения дела стала публикация певицы о событиях в Буче, сделанная в апреле 2022 года.
Джамала победила на конкурсе «Евровидение» в 2016 году, представляя Украину. Ее песня «1944» была посвящена сталинской депортации крымских татар. Сусана также неоднократно высказывалась против российской аннексии Крыма. В апреле 2022 года года певице запретили въезд в РФ на 50 лет.
В середине ноября МВД России объявило в розыск основателя сети ресторанов «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова. Из сайта ведомства непонятно, по какой статье разыскивают бизнесмена, однако источник телеграм-канала Shot утверждает, что речь идет о части второй статьи 165 УК РФ пункты «а» и «б» (причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой).
* «Медиазона» внесена Минюстом в список иноагентов.