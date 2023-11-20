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МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:54

Украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) объявлена в розыск МВД РФ. Информация об этом появилась в базе ведомства.

По информации «Медиазоны»*, Сусану объявили в розыск в середине октября 2023 года. Ее обвиняют по статье УК РФ — по какой именно, на сайте МВД не уточняется. По данным издания, речь идет о части первой статьи 207.3 УК — о распространении фейков о Российской армии.

Телеграм-канал Shot сообщил, что поводом для заведения дела стала публикация певицы о событиях в Буче, сделанная в апреле 2022 года.

Джамала победила на конкурсе «Евровидение» в 2016 году, представляя Украину. Ее песня «1944» была посвящена сталинской депортации крымских татар. Сусана также неоднократно высказывалась против российской аннексии Крыма. В апреле 2022 года года певице запретили въезд в РФ на 50 лет.

В середине ноября МВД России объявило в розыск основателя сети ресторанов «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова. Из сайта ведомства непонятно, по какой статье разыскивают бизнесмена, однако источник телеграм-канала Shot утверждает, что речь идет о части второй статьи 165 УК РФ пункты «а» и «б» (причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой).

* «Медиазона» внесена Минюстом в список иноагентов.

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Сусана ДжамаладиноваАлександр Орлов
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