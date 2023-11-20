МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

По информации «Медиазоны»*, Сусану объявили в розыск в середине октября 2023 года. Ее обвиняют по статье УК РФ — по какой именно, на сайте МВД не уточняется. По данным издания, речь идет о части первой статьи 207.3 УК — о распространении фейков о Российской армии.