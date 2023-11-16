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Основателя «Тануки» Александра Орлова объявили в розыск

Дарья Мельникова
Вчера в 11:37

МВД России объявило в розыск основателя сети ресторанов «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В базе говорится, что предпринимателя разыскивают по уголовной статье. По какой именно, не уточняется.

Источник телеграм-канала Shot утверждает, что речь идет о статье 165 УК части второй пункта А, Б («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой»). По ней бизнесмену может грозить до пяти лет тюрьмы.

В 2022 году ресторатор избавился от своих последних активов в России и уехал из страны. Орлов продал доли в размере 33,3% в трех фирмах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород».

По данным «СПАРК-Интерфакс», сделка была закрыта в середине августа, покупателем выступил бизнесмен Андрей Аскерко. Омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Подмосковья Сергей Миронов оценил стоимость соглашения в 80 млн рублей. Тогда же эксперты «Ведомостей» допустили, что ресторатор мог продать свой российский бизнес для защиты зарубежных активов.

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Александр ОрловСергей Миронов
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