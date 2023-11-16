Основателя «Тануки» Александра Орлова объявили в розыск

По данным «СПАРК-Интерфакс», сделка была закрыта в середине августа, покупателем выступил бизнесмен Андрей Аскерко. Омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Подмосковья Сергей Миронов оценил стоимость соглашения в 80 млн рублей. Тогда же эксперты «Ведомостей» допустили, что ресторатор мог продать свой российский бизнес для защиты зарубежных активов.