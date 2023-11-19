Тейлор Свифт отложила все концерты в Бразилии после смерти фанатки из‑за жары

«Я не могу поверить, что пишу эти слова, но с разбитым сердцем сообщаю, что мы потеряли фанатку сегодня вечером перед моим шоу. У меня нет слов, чтобы описать, насколько я опустошена этим. У меня очень мало информации, кроме того факта, что она была невероятно красива и слишком молода», — сообщила об инциденте певица.