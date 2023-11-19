Тейлор Свифт отложила все концерты в Бразилии после смерти фанатки из‑за жары

Тейлор Свифт объявила об отмене выступлений в Бразилии. Накануне вечером ее поклонница скончалась во время концерта из‑за жары в Рио-де-Жанейро.
У певицы были назначены три концерта в Рио подряд, два оставшихся шоу она намерена перенести.
«Пишу из гримерки на стадионе. Принято решение отложить сегодняшнее шоу из‑за экстремальных температур в Рио. Безопасность и благополучие моих поклонников, коллег по сцене и съемочной группы должны и всегда будут стоять на первом месте», — написала артистка в своем инстаграме*.
В пятницу вечером на стадионе Нилтона Сантоса скончалась девушка в первом ряду. У нее случился инфаркт, и она потеряла сознание.
«Я не могу поверить, что пишу эти слова, но с разбитым сердцем сообщаю, что мы потеряли фанатку сегодня вечером перед моим шоу. У меня нет слов, чтобы описать, насколько я опустошена этим. У меня очень мало информации, кроме того факта, что она была невероятно красива и слишком молода», — сообщила об инциденте певица.
«Я не смогу говорить об этом со сцены, поскольку меня охватывает горе, даже когда я пытаюсь об этом просто сказать. Я глубоко переживаю эту потерю, и мое разбитое сердце с ее семьей и друзьями. Это последнее, о чем я могла подумать, когда мы решили провести тур в Бразилии», — написала Свифт.
Концерт Тейлор Свифт совпал с аномальной жарой в Бразилии. Folha de S. Paulo пишет, что на стадионе в момент выступления температура доходила до 60 градусов, а присутствовавшие спасатели насчитали на мероприятии около тысячи обмороков. Всего на концерт певицы пришли 60 тыс. человек.
Фанаты Тейлор Свифт жалуются в соцсетях на организаторов концерта. По их словам, несмотря на аномальную жару, на выступление нельзя было проносить бутылки с водой. Как отмечает Vulture, певица должна была прервать выступление, чтобы самостоятельно раздавать воду со сцены.
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