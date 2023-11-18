На сайте ЮФУ появилось обещание поставить всем беременным студенткам автоматы. Позже вуз удалил пост

В материале за подписью директора Института социологии и регионоведения ЮФУ Андрея Бедрика говорилось, что забеременевшим студенткам старших курсов поставят автоматом все оценки, освободят от учебы и выдадут диплом без экзаменов, а студенток младших курсов просто отчислят, но их дети смогут поступить в вуз без вступительных испытаний.