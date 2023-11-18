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На сайте ЮФУ появилось обещание поставить всем беременным студенткам автоматы. Позже вуз удалил пост

Семён Гудошников
Сегодня в 20:45

На сайте Южного Федерального университета 17 ноября появилась новость, в которой беременным студенткам пообещали поставить все зачеты автоматом. Внимание на это обратил телеграм-канал Baza.

В материале за подписью директора Института социологии и регионоведения ЮФУ Андрея Бедрика говорилось, что забеременевшим студенткам старших курсов поставят автоматом все оценки, освободят от учебы и выдадут диплом без экзаменов, а студенток младших курсов просто отчислят, но их дети смогут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Такая задумка в тексте называлась «инновационной». Авторы материала говорили, что их вдохновила на такое решение сенатор Маргарита Павлова, недавно предложившая «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования».

Бедрик в комментарии Baza заявил, что заявление от имени вуза «не соответствует никакой действительности». После этого материал пропал с сайта ЮФУ. В пресс-службе университета сказали, что их сайт, а также личные аккаунты Бедрика подверглись киберататаке.

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Маргарита Павлова
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