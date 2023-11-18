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Второй пуск «самой мощной в истории» ракеты с кораблем Starship завершился неудачей

Семён Гудошников
Сегодня в 18:44

SpaceX провела второй испытательный пуск «самой мощной ракеты в истории» Super Heavy с кораблем Starship на борту. Трансляция запуска, прошедшего на космодроме Бока-Чика в Техасе, велась в аккаунте компании в X.

Первая ступень ракеты отсоединилась, однако через несколько секунд взорвалась в воздухе. Примерно через 10 минут полета связь со «Старшипом» прервалась, и компания заявила, что запустит алгоритм самоуничтожения.

Уничтожение корабля объяснили необходимостью не допустить, чтобы он отклонился от курса. «Старшип» достиг высоты примерно в 150 километров над землей, то есть официально вышел в космос (граница между атмосферой и космосом проходит на высоте 100 километров). Илон Маск поздравил команду SpaceX с запуском.

Первый пуск Starship прошел на космодроме Бока-Чика в конце апреля 2023 года. Тогда корабль находился в полете три минуты, после чего произошла нештатная ситуация: первая ступень не отделилась, ракета начала крутиться и взорвалась.

Тогда кораблю удалось подняться лишь на 38 километров. SpaceX назвала причиной неудачи первого пуска отказ нескольких двигателей.

Starship — самая мощная и высокая (120 метров) ракета-носитель из когда‑либо построенных. Она создана для доставки людей на Луну и Марс и может нести до 150 тонн груза. Система состоит из двух частей — ракеты Super Heavy с 33 двигателями и корабля Starship. Оба компонента способны возвращаться на Землю для повторного использования.

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