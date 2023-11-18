Второй пуск «самой мощной в истории» ракеты с кораблем Starship завершился неудачей

Starship — самая мощная и высокая (120 метров) ракета-носитель из когда‑либо построенных. Она создана для доставки людей на Луну и Марс и может нести до 150 тонн груза. Система состоит из двух частей — ракеты Super Heavy с 33 двигателями и корабля Starship. Оба компонента способны возвращаться на Землю для повторного использования.