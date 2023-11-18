Второй пуск «самой мощной в истории» ракеты с кораблем Starship завершился неудачей

Первая ступень ракеты отсоединилась, однако через несколько секунд взорвалась в воздухе. Примерно через 10 минут полета связь со «Старшипом» прервалась, и компания заявила, что запустит алгоритм самоуничтожения.
Уничтожение корабля объяснили необходимостью не допустить, чтобы он отклонился от курса. «Старшип» достиг высоты примерно в 150 километров над землей, то есть официально вышел в космос (граница между атмосферой и космосом проходит на высоте 100 километров). Илон Маск поздравил команду SpaceX с запуском.
Первый пуск Starship прошел на космодроме Бока-Чика в конце апреля 2023 года. Тогда корабль находился в полете три минуты, после чего произошла нештатная ситуация: первая ступень не отделилась, ракета начала крутиться и взорвалась.
Тогда кораблю удалось подняться лишь на 38 километров. SpaceX назвала причиной неудачи первого пуска отказ нескольких двигателей.
Starship — самая мощная и высокая (120 метров) ракета-носитель из когда‑либо построенных. Она создана для доставки людей на Луну и Марс и может нести до 150 тонн груза. Система состоит из двух частей — ракеты Super Heavy с 33 двигателями и корабля Starship. Оба компонента способны возвращаться на Землю для повторного использования.