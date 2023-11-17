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Власти Южной Кореи хотят запретить употребление мяса собак

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:55

Правительство Южной Кореи и правящая партия «Сила народа» до конца года разработают закон о запрете употребления в пищу мяса собак. Полностью запрет вступит в силу к 2027 году, сообщает агентство «Ренхап».

«Пришло время нашему обществу положить конец потреблению собачьего мяса, учитывая растущую популяцию домашних животных, повышенную осведомленность и международное присутствие нашей страны», — заявил депутат «Сила народа» Ю Ый Дон.

Под запрет, как предполагается, попадут забой и продажа собачьего мяса. Кабмин планирует мотивировать работников отрасли перейти на другую работу или закрыть свой бизнес, предлагая финансовые стимулы. Однако меры поддержки будут ограничены только теми, кто отчитывается перед местным правительством и представляет план реализации.

Вторая по популярности Демократическая партия в Южной Корее поддержала законопроект.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал рассмотреть возможность запрета на употребление в пищу мяса собак в 2021 году. В Китае исключили собак из списка животных, чье мясо можно есть, в 2020-м.

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Демократическая партия США
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