Власти Южной Кореи хотят запретить употребление мяса собак

Под запрет, как предполагается, попадут забой и продажа собачьего мяса. Кабмин планирует мотивировать работников отрасли перейти на другую работу или закрыть свой бизнес, предлагая финансовые стимулы. Однако меры поддержки будут ограничены только теми, кто отчитывается перед местным правительством и представляет план реализации.