Президент Южной Кореи предложил запретить употребление в пищу мяса собак

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал рассмотреть возможность запрета на употребление в пищу мяса собак. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.

«Не пришло ли время взвешенно рассмотреть вопрос о запрете на употребление в пищу мяса собак?» — приводит Yonhap слова корейского президента. Детали инициативы пока неизвестны. Сам президент Мун считается любителем животных, на территории президентской резиденции живут несколько собак.

Употребление собачьего мяса в пищу — одна из древних корейских традиций. По информации The Independent, в начале XXI века в среднем по стране забивали около 2–2,5 млн собак ежегодно. Однако потребление собачьего мяса в последние годы в Южной Корее снижается. Агентство ТАСС приводит данные, согласно которым каждый год южнокорейцы едят собачатины меньше 20–30% — в первую очередь по культурным и этическим причинам.