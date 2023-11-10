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Минюст внес в реестр иноагентов издания «Гроза» и «Кедр»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:10

Министерство юстиции обновило реестр иностранных агентов. В него внесли издания «Гроза» и «Кедр.медиа», а также двух людей — оппозиционера Алексея Малова и журналиста Сергея Шелина (Колдобского).

По словам ведомства, Малов и Колдобский участвовали в создании материалов иноагентов. Малов также распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, а Колдовский формировал негативный образ страны.

Проект «Гроза», согласно данным министерства, также занимался «формированием негативного образа Российской Федерации» и распространял недостоверную информацию о властях, а также материалы иноагентов. Кроме того, издание «пропагандировало образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной».

«Кедр.медиа», как отметил Минюст, «принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности».

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Алексей Малов
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