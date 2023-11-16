X защищает в суде американского студента, которому вуз грозил взысканием из‑за поста

Юристы X Corp. в суде встали на защиту студента из Иллинойса, которому университет угрожал дисциплинарным взысканием за пост в соцсети. Об этом сообщает Fanincial Times.
Газета пишет, проблемы у студента с руководством вуза начались после того, как он разместил на своей странице в X (ранее твиттер) пост о мероприятии. Он написал, что там будет свободный вход и бесплатное питание, хотя на самом деле это была закрытая конференция.
Маск говорил в августе, что компания будет «финансировать юридические счета» пользователей, которые считают, что их работодатель «обошелся с ними несправедливо из‑за публикации или лайков чего‑либо на платформе».
1 ноября X заблокировала аккаунт военизированной ливанской организации «Хезболла». Перед этим журналист обратился к Маску с вопросом, почему признанная в США террористической организация имеет страницу в соцсети.