Социальная сеть X заблокировала страницу военизированной организации «Хезболла»

Социальная сеть X, ранее известная под названием Twitter, заблокировала аккаунт военизированной ливанской организации «Хезболла». Об этом сообщил The Jerusalem Post.
На страницу «Хезболлы» обратил внимание израильский журналист Майкл Фройнд. Он задал вопрос владельцу соцсети Илону Маску, почему признанная в США террористической организация имеет аккаунт на платформе.
Вскоре администрация X приостановила действие страницы «Хезболлы», сославшись на выявленные нарушения политики соцсети в отношении угроз насилия. Представители «Хезболлы» пока не прокомментировали блокировку.
Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС, признанное рядом стран террористическим, совершило атаку на Израиль. Боевики начали массированный ракетный обстрел Израиля и одновременно вторглись в приграничные районы. Они вступили в бой с израильскими военными и взяли в плен десятки человек. В то же время «Хезболла» обстреляла Израиль со стороны Ливана.
В ответ израильская армия приступила к массированному обстрелу сектора Газа и Ливана, а также начала ликвидировать вторгшихся боевиков. 8 октября израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны.
The Washington Post сообщил, что правительство Ливана выступило против участия «Хезболлы» в палестино-израильском конфликте. По словам издания, власти страны ведут переговоры с руководителями военизированной организации. Тем не менее, «Хезболла» пока продолжает периодические обстрелы Израиля.