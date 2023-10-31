Социальная сеть X заблокировала страницу военизированной организации «Хезболла»

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС, признанное рядом стран террористическим, совершило атаку на Израиль. Боевики начали массированный ракетный обстрел Израиля и одновременно вторглись в приграничные районы. Они вступили в бой с израильскими военными и взяли в плен десятки человек. В то же время «Хезболла» обстреляла Израиль со стороны Ливана.