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РЖД из‑за нехватки кадров планирует нанимать осужденных к работам и иностранцев

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:59

РЖД на фоне кадрового голода рассматривают возможность трудоустройства осужденных к принудительным работам и иностранных граждан, передает «Коммерсант» заявление замгендиректора госкомпании Дмитрия Шаханова. Обсуждение со ФСИН уже идут, добавил он.

Заместитель гендиректора подчеркнул, что компания понимает все риски, связанные с инициативой привлечения осужденных. «Тоже целый ряд проблем с их привлечением [иностранцев], в том числе и то, что касается заработной платы в пересчете на рубли», — добавил он.

РЖД также планируют улучшить условия работы и смягчить требования при приеме для женщин, подростков и пенсионеров. «Есть предложение, есть инициатива со стороны наших ветеранов, пенсионеров — вернуться на работу. Для этого нужно детально проработать условия, барьерные места в том числе медицины, какие‑то гибкие графики, гибкий режим, индивидуальный трудовой договор или еще что‑то», — рассказал Шаханов.

Чтобы удержать сотрудников, РЖД повышают зарплаты и зональные надбавки, добавил он.

Ранее «Магнит» объявил о расширении «целевой аудитории найма» и приеме на работу иностранцев из‑за дефицита кадров. В планах компании привлекать на работу граждан Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана в качестве сотрудников магазинов и распределительных центров, а также водителей. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочей силы главной проблемой экономики РФ.

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РЖДКоммерсантФСИН"Магнит"
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Эльвира НабиуллинаДмитрий Шаханов
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