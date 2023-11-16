РЖД из‑за нехватки кадров планирует нанимать осужденных к работам и иностранцев

РЖД также планируют улучшить условия работы и смягчить требования при приеме для женщин, подростков и пенсионеров. «Есть предложение, есть инициатива со стороны наших ветеранов, пенсионеров — вернуться на работу. Для этого нужно детально проработать условия, барьерные места в том числе медицины, какие‑то гибкие графики, гибкий режим, индивидуальный трудовой договор или еще что‑то», — рассказал Шаханов.