«Магнит» будет чаще нанимать иностранцев из‑за дефицита кадров

Сеть супермаркетов «Магнит» объявила о начале набора сотрудников среди иностранцев, сообщается в пресс-релизе ритейлера.
По словам директора по персоналу Анны Бобровой, компания столкнулась с дефицитом линейных кадров — сотрудников магазинов, распределительных центров, водителей. Из‑за этого руководство решило «поменять подход к работе с персоналом и расширить целевую аудиторию найма на граждан других государств», говорится в пресс-релизе.
На первом этапе «Магнит» планирует нанять 40 граждан Узбекистана в распределительный центр в Татарстане. Компания оплатит переезд сотрудников, обеспечит их бесплатным жильем и питанием до получения трудового патента, а также поможет с оформлением документов и подготовкой к экзамену по русскому языку.
Ритейлер также рассматривает возможность найма персонала из Кыргызстана, Таджикистана и Индии. Иностранные граждане в основном будут рассматриваться на позиции кладовщиков-комплектовщиков и грузчиков, сообщается в пресс-релизе.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Госдуме назвала нехватку рабочей силы главной проблемой экономики РФ. По ее словам, сейчас в российской экономике полностью задействованы имеющиеся ресурсы, включая рабочие руки и производственные мощности. Особенно остро нехватка кадров ощущается в машиностроении и химической промышленности.
Тем временем в Челябинской области продлили запрет на вождение транспорта для иностранных граждан патентом на работу. Они не могут водить автобусы городского, пригородного и междугородного сообщения, а также устраиваться в такси или организации, которые предоставляют услуги водителей для арендованных автомобилей.