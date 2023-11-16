Реклама
Новости

Дрейк и J.Cole сняли клип на «First Person Shooter» — с отсылками на поп-культуру

Рустам Абдуллин
Вчера в 19:56

Дрейк выложил клип на фит с J.Cole под названием «First Person Shooter». Видео снял режиссер Гибсон Хазард, известный по работе с именитыми исполнителями.

Видео начинается с отсылки на сериал «Офис», к роли Кевина Малона вернулся актер Брайан Баумгартнер. Затем Дрейк и J.Cole сталкиваются в поединке за столом для пинг-понга, откуда перемещаются к шахматной доске — оба рэпера с задумчивым видом делают ходы, напоминая Криштиану Роналду и Лионеля Месси в рекламе Louis Vuitton. Заканчивается все тем, что канадский рэпер открывает себе огромный памятник.

Рэперы воссоздают мемы, в том числе с двумя Человеками-пауками. Дрейк также делает отсылку к Майклу Джексону с белой перчаткой на правой руке. «First Person Shooter» попал в топ чарта Billboard Hot 100, что поставило рэпера в один ряд с Майклом Джексоном по количеству синглов на первых местах: оба оказывались на вершине по 13 раз.

В октябре Дрейк опубликовал дебютный трек и клип своего 6-летнего сына Адониса Грэма под названием «My Man Freestyle». В видео мальчик возглавляет молодую баскетбольную команду и выступает с ободряющей речью: «Мы просто должны больше работать».

расскажите друзьям
теги
Louis Vuitton
люди
Криштиану РоналдуЛионель МессиМайкл ДжексонБрайан Баумгартнер
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»