Дрейк выложил клип на фит с J.Cole под названием «First Person Shooter». Видео снял режиссер Гибсон Хазард, известный по работе с именитыми исполнителями.
Видео начинается с отсылки на сериал «Офис», к роли Кевина Малона вернулся актер Брайан Баумгартнер. Затем Дрейк и J.Cole сталкиваются в поединке за столом для пинг-понга, откуда перемещаются к шахматной доске — оба рэпера с задумчивым видом делают ходы, напоминая Криштиану Роналду и Лионеля Месси в рекламе Louis Vuitton. Заканчивается все тем, что канадский рэпер открывает себе огромный памятник.
Рэперы воссоздают мемы, в том числе с двумя Человеками-пауками. Дрейк также делает отсылку к Майклу Джексону с белой перчаткой на правой руке. «First Person Shooter» попал в топ чарта Billboard Hot 100, что поставило рэпера в один ряд с Майклом Джексоном по количеству синглов на первых местах: оба оказывались на вершине по 13 раз.
В октябре Дрейк опубликовал дебютный трек и клип своего 6-летнего сына Адониса Грэма под названием «My Man Freestyle». В видео мальчик возглавляет молодую баскетбольную команду и выступает с ободряющей речью: «Мы просто должны больше работать».