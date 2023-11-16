Рэперы воссоздают мемы, в том числе с двумя Человеками-пауками. Дрейк также делает отсылку к Майклу Джексону с белой перчаткой на правой руке. «First Person Shooter» попал в топ чарта Billboard Hot 100, что поставило рэпера в один ряд с Майклом Джексоном по количеству синглов на первых местах: оба оказывались на вершине по 13 раз.