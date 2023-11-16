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Disney запустил работу над мультфильмом «Холодное сердце-4». Ею занимается постановщица Дженнифер Ли

Дарья Мельникова
Вчера в 18:16

Глава Disney Боб Айгер неожиданно анонсировал в шоу «Good Morning America», что компания уже работает над четвертой частью «Холодного сердца».

«Что ж, я раскрою вам небольшой сюрприз, Майкл. Мы работаем над мультфильмом „Холодное сердце-3“, однако в разработке также находится и „Холодное сердце-4“», — сказал он.

Айгер подчеркнул, что больше ничего не может сказать. Однако обмолвился, что постановщица первых двух частей Дженнифер Ли работает над грядущими историями.

О том, что Disney работает над третьей частью «Холодного сердца», стало известно в этом году. Компания также работает над «Головоломкой-2», релиз которой состоится в 2024 году, и «Зверополисом-2».

Первая часть «Холодного сердца» дебютировала в 2013 году. Она собрала 1,2 млрд долларов в мировом прокате и получила два «Оскара» за лучший анимационный фильм и лучшую песню. Второй фильм франшизы заработал более 1,4 млрд долларов.

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Дженнифер ЛиБоб Айгер
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