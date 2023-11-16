«Добро пожаловать, полубоги»: вышел трейлер «Перси Джексона и олимпийцев»

Disney+ выпустил трейлер грядущего сериала «Перси Джексон и олимпийцы». Он дебютирует на стриминге 20 декабря, под Рождество.
В ролике Перси, Аннабет и Гроувер сталкиваются с новыми проблемами, пытаясь остановить надвигающуюся войну на горе Олимп. Несмотря на то что Перси только что узнал, что он полубог и сын Посейдона, он быстро вживается в роль героя. Вместе с этим он пытается доказать свою невиновность в краже молнии Зевса, пытаясь найти настоящего воришку.
В сериале снялись Уокер Скобелл, Вирджиния Кулл, Лин-Мануэль Миранда, Меган Маллалли, Джейсон Манцукас, Джей Дюпласс, Глинн Терман, Оливия Мортон, Сюзанна Крайер, Чарли Бушнелл, Диор Гудджон и другие.
Сценарий к первым двум эпизодам написал автор фантастических романов, которые легли в основу проекта, Рик Риордан совместно с Джоном Стайнбергом. В качестве режиссера выступил Джеймс Бобин.
Тем временем писатель сам подготовил новую книгу про Перси Джексона, которая поступит в продажу в сентябре. Она будет называться «Перси Джексон и олимпийцы: Чаша богов».
Киностудия 20th Century уже пыталась адаптировать книги о Перси Джексоне в 2010-м и 2013 годах, однако фильмы раскритиковали и критики, и поклонники романов.