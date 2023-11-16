«Добро пожаловать, полубоги»: вышел трейлер «Перси Джексона и олимпийцев»

В ролике Перси, Аннабет и Гроувер сталкиваются с новыми проблемами, пытаясь остановить надвигающуюся войну на горе Олимп. Несмотря на то что Перси только что узнал, что он полубог и сын Посейдона, он быстро вживается в роль героя. Вместе с этим он пытается доказать свою невиновность в краже молнии Зевса, пытаясь найти настоящего воришку.