Вышел трейлер второго сезона южнокорейского хоррора «Милый дом»

Сюжет рассказывает о старшекласснике Чха Хен Су, который теряет семью в автокатастрофе. Он живет в крошечной квартире в жилом комплексе Green Home, постепенно теряя смысл жизни. Внезапно Хен Су обнаруживает себя в центре необъяснимых апокалиптических событий — люди начинают превращаться в монстров. Молодому герою предстоит противостоять неожиданной угрозе.