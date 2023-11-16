Реклама
Новости

Вышел трейлер второго сезона южнокорейского хоррора «Милый дом»

Дарья Мельникова
Вчера в 17:39

Netflix опубликовал трейлер второго сезона корейского сериала «Милый дом» («Seuwiteuhom»), основанного на одноименном вебтуне (цифровой комикс). Премьера состоится 1 декабря.

Сюжет рассказывает о старшекласснике Чха Хен Су, который теряет семью в автокатастрофе. Он живет в крошечной квартире в жилом комплексе Green Home, постепенно теряя смысл жизни. Внезапно Хен Су обнаруживает себя в центре необъяснимых апокалиптических событий — люди начинают превращаться в монстров. Молодому герою предстоит противостоять неожиданной угрозе.

Режиссерами выступили Ли Ын Бок («Гора Чири», «Демон»), Чан Ен У («Королева слез», «Антураж») и Ли Си Ен («Стража», «Романтики без правил»).

В главных ролях — Сон Кан («Любовный сигнал», «Навиллера», «Тем не менее», «Предсказание любви и погоды»), Ли Чин Ук («Стеклянный замок», «Девять», «Голос») и Ли Си Ен («Божественный ход», «Озорной поцелуй», «Стража»).

Первый сезон сериала увидел свет в 2020 году. В январе этого года представители стриминговой платформы Netflix заявили о планах транслировать 34 южнокорейских фильма и сериала в 2023 году.

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Ли Ли
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»